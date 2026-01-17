Main Menu

  • जालंधर–पठानकोट नेशनल हाईवे हो गया बंद! लगा लंबा जाम

Edited By Kalash,Updated: 17 Jan, 2026 06:23 PM

jalandhar pathankot national highway closed

भोगपुर क्षेत्र में दो युवकों के शव मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया।

जालंधर (भोगपुर): भोगपुर क्षेत्र में दो युवकों के शव मिलने के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। परिजनों ने इस घटना को हादसा मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया और जालंधर–पठानकोट नेशनल हाईवे पर धरना दे दिया। इसके चलते करीब एक घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा और लगभग 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया।

मृतकों की पहचान 17 वर्षीय अर्शप्रीत सिंह और उसके दोस्त गोपेश के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों लोहड़ी की रात मोटरसाइकिल पर घर से निकले थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। 15 जनवरी की रात को उनके शव ईंटों से बनी एक लिंक रोड पर पड़े मिले।

परिजनों का कहना है कि गोपेश को किसी लड़की का फोन आया था, जिसके बाद वह अर्शप्रीत के साथ मिलने गया था। परिवार को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ युवकों ने योजनाबद्ध तरीके से दोनों की हत्या की है। उनका दावा है कि शवों के सिर और चेहरे पर धारदार हथियारों के गंभीर निशान थे। वहीं मौके पर मोटरसाइकिल सुरक्षित हालत में मिली और मोबाइल फोन भी पास ही पड़े थे, जिससे हादसे की आशंका कम लगती है।

परिवार ने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पुलिस मामले को सड़क दुर्घटना बताकर दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि जिस सड़क पर टक्कर की बात कही जा रही है, वहां किसी हादसे के निशान नहीं मिले हैं।

अर्शप्रीत के पिता विदेश में काम करते हैं और उनके आने के बाद ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिजनों ने स्पष्ट किया है कि जब तक कथित तौर पर शामिल लड़की और अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका विरोध जारी रहेगा। जाम के चलते हाईवे पर फंसे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।

