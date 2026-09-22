Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Punjab में आज : गमाडा में रेड से हड़कंप तो वहीं इस जिले में छुट्टी का ऐलान! पढ़ें Top 10

Punjab में आज : गमाडा में रेड से हड़कंप तो वहीं इस जिले में छुट्टी का ऐलान! पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 22 Sep, 2026 04:56 PM

breaking news punjab top 10 top 10

"सब फड़े जाणगे.." GMADA पर ED की Raid के बाद मजीठिया ने जारी किया Video

1. गमाडा में बड़ी छापेमारी, चीफ इंजीनियर का दफ्तर सील! मोहाली समेत 4 शहरों में जांच जारी
गमाडा से जुड़े एक मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। मोहाली स्थित गमाडा...

2. "सब फड़े जाणगे.." GMADA पर ED की Raid के बाद मजीठिया ने जारी किया Video
 मोहाली स्थित GMADA कार्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई को लेकर...

3. पंजाबी गायक Gulab Sidhu  के घर के बाहर फायरिंग करने वाले शूटरों का Encounter
पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू के घर के बाहर फायरिंग कर फरार हुए तीन शूटरों को बरनाला पुलिस...

4. पंजाब से मानसून की वापसी शुरू, 12 साल का टूटा बारिश का रिकॉर्ड, 3 दिन में ...
पंजाब में अब मानसून का दौर समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य से ...

और ये भी पढ़े

5. Gold Silver Price Today: गिरे सोना-चांदी के दाम! मंगलवार की नई कीमतें जारी
 सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए मंगलवार को बाजार से थोड़ी राहत मिलने की...

6. कल छुट्टी का ऐलान, फरीदकोट के सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद
 एक बार फिर स्कूल-कालेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ...

7. यूट्यूबर अरमान मलिक की पहली पत्नी ने शेयर किया वीडियो, बोली- 'अपने ही घर में सेफ नहीं'
विवादों में रहने वाले यूट्यूबर अरमान मलिक की पत्नी पायल मलिक ने एक वीडियो ...

8. Amritsar में वाहन चालकों पर सख्ती, अब नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल और CNG... नया फरमान जारी
वाहन चालकों के लिए बेहद खास खबर सामने आई है। दसअसल, अमृतसर शहर में गाड़ी...

9. पुलिसवालों को पहचान छुपाने के निर्देश...राजा वड़िंग ने Audio शेयर कर किया बड़ा दावा
पंजाब में पुलिसकर्मियों पर हुए हालिया हमलों के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर नई एडवाइजरी...

10. जालंधर के युवक का केन्या से रेस्क्यू, घर पहुंचते ही बेटी से लिपटते छलके आंसू, सुनाई खौफनाक दास्तां
विदेश जाने का सपना लेकर केन्या पहुंचे जालंधर के राकेश कुमार ने वहां जो डरावना ...

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!