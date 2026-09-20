Punjab में आज : SGPC के 2 सदस्य पंथ से बाहर तो वहीं आ रही लगातार 4 छुट्टियां! पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 20 Sep, 2026 04:55 PM
कल से 27 सितम्बर तक रेल यातायात रहेगा प्रभावित, 21 ट्रेनें रद्द व कई ट्रेनें डायवर्ट, जानें क्यों
1. गुरदासपुर में भाजपा की नशा मुक्त पंजाब यात्रा, BJP-AAP वर्कर हुए आमने-सामने
भाजपा ने नशा मुक्त पंजाब यात्रा गुरदासपुर में इकबाल सिंह लालपुरा, रविकरण काहलों...
2. अकाल तख्त साहिब का बड़ा फैसला, SGPC के 2 सदस्य पंथ से किए निष्कासित
सचिवालय श्री अकाल तख्त साहिब में पांच सिंह साहिबानों की बैठक के दौरान कई अहम ...
3. कल से 27 सितम्बर तक रेल यातायात रहेगा प्रभावित, 21 ट्रेनें रद्द व कई ट्रेनें डायवर्ट, जानें क्यों
मानांवाला स्टेशन पर साहनेवाल-अमृतसर रेलखंड में लंबे लूप से संबंधित निर्माण कार्य के...
4. पंजाब में एक बार फिर होगा बसों का चक्का जाम, सफर करने से पहले जरूर पढ़ ले खबर
पंजाब में सरकारी बसों में सफर करने वालों के लिए बेहद जरूरी खबर सामने आई...
5. फगवाड़ा में घर पर पेट्रोल बम से हमला, CCTV में कैद हुए 3 नकाबपोश
बसंत नगर की झापर कॉलोनी में देर रात एक घर को पेट्रोल बम से निशाना बनाए जाने ...
6. नशा मुक्ति यात्रा के विरोध पर अनुज खोसला का पलटवार, ‘आप’ सरकार से मांगा जवाब
भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अनुज खोसला ने पंजाब में ...
7. बड़ी खबर; गुरुद्वारे से माथा टेककर घर लौट रहे सरपंच के भाई की गोली मारकर ह/त्या
गुरदासपुर जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां डेरा बाबा नानक थाने के ...
8. जालंधर में सफर होगा आसान, रिंग रोड से जुड़ेगा एक्सप्रेस-वे, पढ़ें कैसे बदलेगी तस्वीर
शहर के अंदर ट्रकों और टिप्परों की एंट्री कम करने और प्रमुख चौकों पर ट्रैफिक दबाव ...
9. पंजाब में लगातार 4 छुट्टियां! सरकारी कर्मचारियों की लगेगी मौज
त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो गया...
10. पंजाब में लुटेरों का आतंक : पिता-बेटी पर तेजधार हथियारों से हमला, बच्ची की कटी गर्दन
नाभा ब्लॉक के गांव बोड़ा में लुटेरों ने मोटरसाइकिल सवार पिता-बेटी पर हमला कर...
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