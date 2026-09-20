पंजाब में लगातार 4 छुट्टियां! सरकारी कर्मचारियों की लगेगी मौज

त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो गया है, जिससे बच्चों और कर्मचारियों की भी मौज है।

जालंधर : त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। इसके साथ ही छुट्टियों का सीजन भी शुरू हो गया है, जिससे बच्चों और कर्मचारियों की भी मौज है। पंजाब में सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी कई छुट्टियां आ रही हैं। असल में, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है, 26 और 27 सितंबर को शनिवार और रविवार की साप्ताहिक छुट्टियां हैं और 28 सितंबर को शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन है। यहां आपको यह भी बता दें कि पंजाब सरकार की 2026 की छुट्टियों की लिस्ट में 25 और 28 सितंबर को रिजर्व छुट्टियां बताई गई हैं। इस तरह 25 सितंबर से 28 सितंबर तक लगातार चार दिन की छुट्टी हो सकती है।

जानें सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हैं नियम?

पंजाब सरकार की 2026 की सरकारी छुट्टियों की लिस्ट में अनंत चतुर्दशी और सरदार भगत सिंह जी का जन्मदिन रिजर्व छुट्टियों की लिस्ट में शामिल हैं। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारियों को साल भर में रिज़र्व छुट्टियों में से कोई भी दो छुट्टियां चुनने की इजाज़त है। इसलिए, कर्मचारी 25 और 28 सितंबर की छुट्टियों का फायदा उठा सकते हैं।

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