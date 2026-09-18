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बटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला

Edited By Vatika,Updated: 18 Sep, 2026 11:57 AM

attack on union minister ravneet bittu s convoy in batala

पूर्व मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार सुबह बटाला के ...

बटाला (बेरी): पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार सुबह बटाला के नजदीक घसीटपुर में कुछ लोगों द्वारा अंडे और पत्थर फेंकने की घटना सामने आई। घटना के समय बिट्टू अमृतसर स्थित श्री दरबार साहिब में माथा टेकने के बाद पठानकोट जा रहे थे। रिपोर्टों के अनुसार, घटना में बिट्टू को कोई चोट नहीं आई और उनकी सुरक्षा टीम ने उन्हें घसीटपुर स्थित एक घर में सुरक्षित पहुंचाया।

घटना के बाद रवनीत बिट्टू ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि हमला आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने दावा किया कि अंडे और पत्थर फेंकने वाले दो लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें पुलिस के हवाले किया जाएगा। हालांकि, हमले के आरोपों और आरोपियों की पहचान की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। बिट्टू ने बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से फोन पर बात की है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिस घर में वह मौजूद थे, उसके बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जमा थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह किसी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर उनकी जान-माल को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके लिए पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन जिम्मेदार होगा। मामले में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है।

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