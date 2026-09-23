Bank Holiday Alert! लगातार 5 दिन बंद रहेंगे सरकारी बैंक, जानें वजह

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 23 Sep, 2026 05:17 PM
सप्ताह में पांच दिन काम की मांग को लेकर विरोध जता चुकी सरकारी बैंक इंपलॉयज फैडरेशन अपने संघर्ष के अगले चरण में तीन दिन की ओर हड़ताल करने जा रही है। इस हड़ताल के चलते देश के सभी सरकारी बैंक पांच दिन के लिए बंद होने जा रहे हैं।
फिरोजपुर, (मलहोत्रा) : सप्ताह में पांच दिन काम की मांग को लेकर विरोध जता चुकी सरकारी बैंक इंपलॉयज फैडरेशन अपने संघर्ष के अगले चरण में तीन दिन की ओर हड़ताल करने जा रही है। इस हड़ताल के चलते देश के सभी सरकारी बैंक पांच दिन के लिए बंद होने जा रहे हैं। 26 सितंबर को चौथा शनिवार और 27 सितंबर को रविवार की छुट्टी है जिसमें दो दिन सभी सरकारी और प्राईवेट बैंक बंद रहते हैं। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक सरकारी बैंकों के सभी कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं जिसके चलते सरकारी बैंकों पर पांच दिन ताला लटका रहेगा।