पंजाब BJP में दो नए सह-प्रभारी नियुक्त, जानें किसे मिली जिम्मेदारी
Edited By Kalash,Updated: 23 Sep, 2026 03:10 PM
भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारीयों की नियुक्ति की गई है।
पंजाब डेस्क : भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेशों के प्रभारी और सह-प्रभारीयों की नियुक्ति की गई है। यह नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा की गई है। इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। जारी पत्र के अनुसार पंजाब प्रभारी डॉ सतीश पूनिया को बनाया गया है जिनकी नियुक्ती पहले ही की जा चुकी है। वहीं अब वीरेंद्र सचदेवा और डॉ अलका गुर्जर को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही महेंद्र पांडे को चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया है।
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