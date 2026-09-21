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'अकाली दल वारिस पंजाब दे' की तरफ से हलका इंचार्जों की नियुक्ति, जानें किन्हें मिली जिम्मेदारियां

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Sep, 2026 05:53 PM

appointed as the constituency in charge on behalf of akali dal waris punjab de

अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से विभिन्न विधानसभा हलकों के लिए इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं।

पंजाब डैस्क : अकाली दल वारिस पंजाब दे की ओर से विभिन्न विधानसभा हलकों के लिए इंचार्ज नियुक्त किए गए हैं। पार्टी ने पत्र जारी कर जसकरण सिंह काहनसिंहवाला को हलका गुरु हरसहाय, गुरदीप सिंह बाठ को बरनाला, सुखदेव सिंह कादियां को कादियां, बसंत सिंह दौलतपुर को निहाल सिंह वाला, प्रभजोत सिंह राहों को नवांशहर और निर्मल सिंह सेखणमाजरा को राजपुरा से हलका इंचार्ज नियुक्त किया गया है।

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