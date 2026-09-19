लुधियाना : घर से निकलने से पहले पढ़ लें यह खबर, कहीं मुश्किल में न पड़ जाएं आप

पक्खोवाल रोड पर सफर करने वाले चालक आज के दिन के लिए सावधान हो जाए।

लुधियाना (सुरिंदर सन्नी): पक्खोवाल रोड पर सफर करने वाले चालक आज के दिन के लिए सावधान हो जाए। शनिवार को इंडोर स्टेडियम में सरकार के एक कार्यक्रम के चलते ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने के साथ-साथ जाम लगने की संभावना है। इस संबंधी कमिश्नरेट पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से आम लोगों को अलर्ट भी भेजा है। पुलिस के अनुसार 12 से 3 बजे तक पक्खोवाल रोड पर बी 7 चौक से पक्खोवाल रोड नहर पुल तक ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित रहने तथा ट्रैफिक जाम लगने का अंदेशा है। इसलिए लोग वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।

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