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पंजाब में थमेंगे ट्रेनों के पहिए, किसानों ने सरकार को दी Deadline

Edited By Sunita sarangal,Updated: 16 Sep, 2026 04:31 PM

farmers rail roko andolan

किसान-मजदूर मोर्चा की पंजाब इकाई ने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज़ करने की योजना की घोषणा की है।

अमृतसर(रमन): किसान-मजदूर मोर्चा की पंजाब इकाई ने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज़ करने की योजना की घोषणा की है। एक बैठक के दौरान, संगठन ने फैसला किया कि अगर सरकार किसानों और मज़दूरों की मांगों को पूरा करने में विफल रहती है, तो कल दोपहर 12 बजे के बाद पंजाब के विभिन्न हिस्सों में 'रेल रोको' (रेलवे जाम) विरोध प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।

किसान नेताओं ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर कार्रवाई करने के लिए 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। अगर इस समय सीमा तक सरकार द्वारा कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो संगठन तय स्थानों पर रेल रोको आंदोलन शुरू करेगा। किसान नेताओं के अनुसार, पहले चरण में अमृतसर, गुरदासपुर, फिरोज़पुर, मोगा, संगरूर और सुनाम सहित कई स्थानों पर रेल यातायात को रोकने की योजना बनाई गई है। किसान-मजदूर मोर्चा की पंजाब इकाई पंजाब सरकार के मंत्रियों के आवासों के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है।

किसान नेताओं ने बताया कि पटियाला में नौवें मंत्री के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन है। नेताओं ने कहा कि लगभग एक महीने पहले पंजाब के मुख्यमंत्री को एक पत्र के माध्यम से मांगों का ज्ञापन भेजा गया था। इसके अलावा, 31 तारीख को डिप्टी कमिश्नर कार्यालयों के बाहर धरना दिया गया था, फिर भी, उनके अनुसार, सरकार ने किसानों के साथ कोई बातचीत नहीं की है।

किसान नेताओं ने बताया कि उनकी मुख्य मांगों में भारत-अमेरिका व्यापार समझौते और बिजली (संशोधन) अधिनियम/बीज (संशोधन) अधिनियम के बारे में स्पष्टीकरण शामिल है। इसके अलावा, वे शंभू-खनौरी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए नुकसान के लिए मुआवज़े की मांग कर रहे हैं। संगठन के अनुसार, विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए लगभग 3.77 करोड़ के नुकसान के साथ-साथ घायल हुए सैकड़ों किसानों के लिए मुआवज़ा देने का मुद्दा सरकार के समक्ष उठाया गया है।

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इसके अलावा, किसानों की मांगों में पांच फसलों—जिनमें मूंग, मक्का और आलू शामिल हैं—के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी शामिल है। साथ ही, पंजाब में घटते भूजल और नदी के पानी के संरक्षण, भूमि पूलिंग नीति, भारतमाला परियोजना के तहत ज़बरदस्ती ज़मीन अधिग्रहण और स्मार्ट मीटर (चिप वाले मीटर) से जुड़े मुद्दों पर भी चिंताएं जताई गई हैं।

किसान नेताओं ने कहा कि अगर सरकार 17 सितंबर को दोपहर 12:00 बजे तक इन मांगों को पूरा नहीं करती है, तो 'रेल रोको' आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसके बाद, 18 सितंबर की शाम को स्थिति की समीक्षा करने और संघर्ष के अगले चरण की रणनीति तय करने के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी। नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर सरकार इसके बाद भी किसानों और मज़दूरों की मांगों को नज़रअंदाज़ करती रही, तो आंदोलन को और तेज़ किया जाएगा।

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