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पठानकोट में भाजपा की पहली 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का आगाज

Edited By Urmila,Updated: 18 Sep, 2026 03:04 PM

bjp first drug free punjab yatra kicks off in pathankot

पंजाब BJP की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया जा रहा जन आंदोलन आज पठानकोट से शुरू हो गया है।

पठानकोट : पंजाब BJP की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया जा रहा जन आंदोलन आज पठानकोट से शुरू हो गया है। भाजपा के नए बने नेशनल प्रेसिडेंट नितिन नवीन ने आज पठानकोट के माधोपुर में एकता स्थल से पहली ड्रग-फ्री पंजाब यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पंजाब भाजपा के जनरल सेक्रेटरी और ड्रग-फ्री पंजाब यात्रा के इंचार्ज राजेश कुमार बाघा ने कहा कि 'भाजपा का नारा, नशा खत्म करना सारा' के तहत कुल 4 यात्राएं निकाली जाएंगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बाघा ने कहा कि आज शुरू हुई इन यात्राओं के आखिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जालंधर पहुंचेंगे और एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। यात्रा का मकसद पंजाब को ड्रग-फ्री बनाने के लिए लोगों को जागरूक करना है।

दूसरी यात्रा को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 19 सितंबर को हरी झंडी दिखाएंगी। यात्रा शुरू करने से पहले वह गुरुद्वारा श्री ज्योति सरूप श्री फतेहगढ़ साहिब में माथा टेकेंगे। तीसरी यात्रा 20 सितंबर को फाजिल्का में सादिकी बॉर्डर (आसफवाला 1971 वॉर मेमोरियल) से शुरू होगी। इस यात्रा को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हरी झंडी दिखाएंगे। चौथी यात्रा 21 सितंबर को तलवंडी साबो में गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब में माथा टेकने के बाद शुरू होगी। ये चारों यात्राएं 30 सितंबर को जालंधर में खत्म होंगी और यात्राओं के खत्म होने के मौके पर भाजपा जालंधर में एक पब्लिक रैली करेगी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधन करेंगे।

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