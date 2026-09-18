Punjab में आज : फाजिल्का में स्कूलों को बम धमकी के बीच बिट्टू के काफिले पर हमला, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 18 Sep, 2026 04:57 PM
पठानकोट में भाजपा की पहली 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का आगाज
1. पठानकोट में भाजपा की पहली 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का आगाज
पंजाब BJP की तरफ से ड्रग्स के खिलाफ शुरू किया जा रहा जन आंदोलन आज पठानकोट...
2. फाजिल्का के 6 से 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, ई-मेल मिलते ही मचा हड़कंप
फाजिल्का शहर के 6 से 7 स्कूलों को आज सुबह ई-मेल से बम की धमकी मिलने का ...
3. ASI हरजीत सिंह के कत्ल के बाद CM Mann का ऐलान, परिवार को जारी किया एक करोड़ का मुआवजा
अमृतसर में हुए ASI के कत्ल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार के लिए अनुग्रह राशि...
4. पंजाब में 22 सितंबर से सरकारी बसों का चक्का जाम, यात्रियों को हो सकती है परेशानी
पंजाब में सरकारी बसों से सफर करने वाले लोगों के लिए अहम खबर है। दरअसल, 22 सितंबर से पूरे ...
5. DIG हरचरण सिंह भुल्लर मामला, बिचौलिए कृष्णा से अब ED करेगी पूछताछ
रिश्वत के एक केस में पंजाब पुलिस के सस्पेंडेड डी.आई.जी. हरचरण सिंह भुल्लर के साथ पकड़े गए...
6. पंजाब सरकार ने DA को लेकर कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, 2 किश्तों में होगा भुगतान
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है, दरअसल, सरकार...
7. केवल ढिल्लों ने की बिट्टू के काफिले पर हमले की कड़ी निंदा, दी सख्त चेतावनी
पंजाब बीजेपी अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने रवनीत बिट्टू पर हमले की कड़ी निंदा की है...
8. Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी के दामों में फिर उछाल, यहां देखें ताजा भाव
सोना-चांदी की कीमतों में शुक्रवार को फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। जालंधर सराफा एसोसिएशन...
9. गुरदासपुर में दर्दनाक हादसा, टिप्पर की चपेट में आए बाइक सवार युवक की मौ+त
पुलिस थाना दीनानगर के अंतर्गत बहिरामपुर रोड पर आहलूवाल चौक के पास आज ...
10. बटाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू के काफिले पर हमला
पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के काफिले पर शुक्रवार सुबह बटाला के नजदीक ...
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