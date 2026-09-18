ASI हरजीत सिंह के कत्ल के बाद CM Mann का ऐलान, परिवार को जारी किया एक करोड़ का मुआवजा

जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते अमृतसर में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए सहायक थानेदार हरजीत सिंह की बहादुरी को सलाम किया है।

पंजाब डेस्क : अमृतसर में हुए ASI के कत्ल के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने परिवार के लिए अनुग्रह राशि जारी की है। जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ए.एस.आई. हरजीत सिंह के परिवार के लिए 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी करने की घोषणा की है। इसके साथ ही एच.डी.एफ.सी. बैंक की ओर से परिवार को एक करोड़ का अतिरिक्त बीमा भुगतान भी दिया जाएगा।

जानकारी के अनुसार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते अमृतसर में अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हुए सहायक थानेदार हरजीत सिंह की बहादुरी को सलाम किया है। उन्होंने आगे लिखा कि ASI के ड्यूटी प्रति समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा।

CM मान ने आगे लिखा कि पंजाब सरकार दुख की इस घड़ी में शहीद के परिवार के साथ खड़ी है और उन्हें एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि मुआवजे के तौर पर दी जा रही है। साथ ही HDFC बैंक की ओर से 1 करोड़ रूपये का अतिरिक्त बीमा भी परिवार को दिया जाएगा।

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