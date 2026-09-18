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अमृतसर में ASI हरजीत सिंह को गोलियों से भूना, दहशत में पूरा इलाका

Edited By Vatika,Updated: 18 Sep, 2026 10:32 AM

amritsar firing news

अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अंतर्गत आने वाली दाना मंडी में देर रात कुछ

अमृतसर: अमृतसर के थाना गेट हकीमा के अंतर्गत आने वाली दाना मंडी में देर रात कुछ युवकों ने थाना गेट हकीमा में तैनात ए.एस.आई हरजीत सिंह की गोलियां मारकर हत्या कर दी। ए.एस.आई की हत्या की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें भगतांवाला दाना मंडी पहुंचीं।

पुलिस ने एएसआई हरजीत सिंह के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हत्या की वारदात क्यों और कैसे हुई तथा इसे किसने अंजाम दिया, इस संबंध में पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। एएसआई हरजीत सिंह की हत्या की सूचना मिलने के बाद पंजाब के डीजीपी गौरव यादव भी जल्द ही अमृतसर पहुंच रहे हैं।

वहीं इस हत्याकांड की जिम्मेदारी आतंकी संगठन तहरीक ए तालिबान हिंदुस्तान (Tehreek-e-Taliban Hindustan) ने ली है। हालांकि पंजाब पुलिस ने आतंकी हमले के एंगल को खारिज किया है। 
 

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