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हरजिंदर सिंह धामी ने बहरीन की महिला के मामले पर तोड़ी चुप्पी, दिया बड़ा बयान

Edited By Urmila,Updated: 22 Sep, 2026 05:55 PM

harjinder singh dhami major statement

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने बहरीन की महिला के रेप केस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है।

अमृतसर: शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने बहरीन की महिला के रेप केस पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और साफ किया है कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। धामी ने कहा कि उन पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जब यह मामला उनके ध्यान में आया तो उन्होंने तुरंत विभागीय कार्रवाई शुरू की जो अभी भी चल रहा है। इसकी जांच के लिए चार मेंबर की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में बलदेव सिंह कायमपुरी, गुरमीत सिंह, बीबी गुरिंदर कौर और गुरबख्श सिंह खालसा को शामिल किया गया है और बलविंदर सिंह कालवां को कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इसके अलावा, प्रधान धामी ने यह भी कहा कि इस मामले में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मेंबर के तौर पर अमरजीत सिंह चावला का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और मलकीत सिंह को शिरोमणि कमेटी की सर्विस से हटाकर पक्की छुट्टी दे दी गई है। 

इस दौरान उन्होंने साफ किया कि वह उस महिला से एक-दो बार मिले जरूर थे, लेकिन उन्होंने साफ किया कि उन्हें नहीं पता कि वह महिला कहां से आई, उसे कौन लाया। हालांकि वह उस महिला से एक-दो बार मिले थे, लेकिन उसने कभी किसी तरह की धक्केशाही की बात नहीं कही। अगर वह महिला मेरे पास आकर कहती कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, तो हरजिंदर सिंह धामी चुप रहकर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उस महिला ने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा। बाकी मामले की जांच कमेटी कर रही है, कमेटी 15 दिन में जांच रिपोर्ट देगी, जिसके बाद दूसरे सवालों के जवाब दिए जाएंगे।

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