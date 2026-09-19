अमृतसर में निहंगों के विवाद में पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी, महिला SHO से की बदसलूकी

झबाल रोड पर निहंग सिंहों के दो गुटों के बीच विवाद के दौरान हंगामा हो गया। मौके पर स्थिति संभालने पहुंची पुलिस टीम के साथ भी धक्का-मुक्की हुई।

अमृतसर: झबाल रोड पर निहंग सिंहों के दो गुटों के बीच विवाद के दौरान हंगामा हो गया। मौके पर स्थिति संभालने पहुंची पुलिस टीम के साथ भी धक्का-मुक्की हुई। आरोप है कि इस दौरान एक महिला SHO के साथ बदसलूकी और गाली-गलौज की गई। जानकारी के अनुसार, कुछ निहंग सिंह पंजाब पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे थे। इसी दौरान एक निहंग सिंह मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। धरने पर बैठे लोगों ने उसे रोक लिया और दूसरे गुट के लिए रेकी करने का शक जताते हुए उसके साथ मारपीट कर दी।

घटना की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल निहंग सिंह को वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन धरने पर बैठे लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका आरोप था कि पुलिस दूसरे पक्ष का पक्ष ले रही है। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच हाथापाई और धक्का-मुक्की शुरू हो गई। हंगामे के दौरान मौके पर मौजूद महिला SHO के साथ भी कथित तौर पर बदसलूकी की गई। विवाद के बीच एक निहंग सिंह का दुमाला भी उतर गया।

दोनों पक्षों ने लगाए अलग-अलग आरोप

विवाद को लेकर बाबा दर्शन सिंह ने मेजर सिंह पर उनके पूर्वजों की तस्वीरों का कथित तौर पर इस्तेमाल कर लोगों से पैसे लेने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पिछली रात भी मेजर सिंह के कुछ लोग वाहनों में वहां पहुंचे थे और हवा में फायरिंग की गई थी। वहीं, SHO मंजीत कौर के मुताबिक विवाद शुक्रवार को सड़क से कुछ गाड़ियों के गुजरने को लेकर किए गए दावे के बाद शुरू हुआ था। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस कर्मियों का कहना है कि रात के समय वहां से कोई वाहन गुजरने की जानकारी नहीं मिली। पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर घटना में शामिल लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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