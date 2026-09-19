भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के बीच CM रेखा गुप्ता का बयान, बोलीं- "नशे की जंजीर तोड़ने की जरूरत"

भाजपा की ओर से पंजाब भर में निकाली जा रही ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के दूसरे दिन की शुरुआ

पंजाब डेस्कः भाजपा की ओर से पंजाब भर में निकाली जा रही ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के दूसरे दिन की शुरुआत श्री फतेहगढ़ साहिब से की गई। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हुईं। जनता को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब हमारे गुरुओं और किसानों की धरती है। छोटे साहिबजादों की शहादत की गवाह भी यही धरती है। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। रेखा गुप्ता ने इस दौरान आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी तीखे शब्दों में हमला बोला।

‘पंजाब में गली-गली बिक रहा नशा’

नशे के मुद्दे पर बोलते हुए रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पंजाब के लोगों को नशे की ओर धकेला गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हर शहर और गली में नशा बिक रहा है। गुलजार सिंह आत्महत्या मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गुलजार सिंह का क्या कसूर था? उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि उनके शहर में ड्रग माफिया काम कर रहा है और खुलेआम नशा बिक रहा है। रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि यह सवाल वित्त मंत्री हरपाल चीमा को पसंद नहीं आया और गुलजार सिंह को इतना बदनाम व प्रताड़ित किया गया कि अब उन्होंने आत्महत्या की या उनकी हत्या हुई, इसका फैसला जनता को करना है।

पंजाब सरकार पर ड्रग माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप

रेखा गुप्ता ने कहा कि पंजाब में गुलजार सिंह जैसे हजारों माता-पिता हैं, जिनके बेटे नशे की वजह से बर्बाद हो गए हैं, लेकिन उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने पंजाब सरकार पर ड्रग माफिया के साथ मिलीभगत के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पांच साल बीत जाने के बावजूद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब से नशा खत्म नहीं कर पाई है। पंजाब ड्रग माफिया के सामने नहीं झुक सकता। अब पंजाब नशे के खिलाफ एकजुट हो गया है और नशे की जिस जंजीर में पंजाब जकड़ा हुआ है, उसे तोड़ने का समय आ गया है।

‘दिल्ली से भगाया, अब पंजाब से भगाने की बारी’

रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के अपने नेता अगर ड्रग माफिया में शामिल हों तो यह पंजाब के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, जबकि सरकारी प्रतिनिधि अमीर होते जा रहे हैं और उनके महल बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता यह सब अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। “जिन्हें दिल्ली से भगाया था, अब उन्हें पंजाब से भगाने की बारी है”, ऐसा कहते हुए रेखा गुप्ता ने दावा किया कि पंजाब से नशा खत्म करने के लिए पूरा देश पंजाब के साथ है।