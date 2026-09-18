ड्यूटी पर तैनात ASI हरजीत सिंह की ह/त्या ने पंजाब में पुलिस और आम नागरिकों की सुरक्षा पर खड़े किए गंभीर सवाल: चुघ

अमृतसर में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है।

चंडीगढ़/अमृतसर : अमृतसर में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के ASI हरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद और पीड़ादायक है। ड्यूटी पर तैनात एक वर्दीधारी पुलिस अधिकारी को सरेआम निशाना बनाया जाना पंजाब में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हरजीत सिंह पर भकतांवाला अनाज मंडी के पास मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने गोलियां चलाईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

तरुण चुघ ने कहा कि यह कोई अलग-थलग घटना नहीं है। पिछले कुछ समय में पंजाब में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाकर हमले हुए हैं और इससे पुलिस बल का मनोबल तथा सीमावर्ती राज्य की सुरक्षा व्यवस्था दोनों पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले पुलिस प्रतिष्ठानों पर ग्रेनेड हमले और पंजाब पुलिस मुख्यालय पर रॉकेट-लॉन्चर हमला जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हाल के दिनों में एक पुलिस अधिकारी पर हुए हमले की जिम्मेदारी का दावा एक नए और अभी जांच के दायरे में चल रहे संगठन ने भी किया है।

चुघ ने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में पुलिसकर्मियों पर लगातार हमले केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि राज्य की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा गंभीर प्रश्न हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवंत मान सरकार ने अपराध, नशा, गैंगस्टरवाद और रंगदारी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के बजाय राजनीतिक प्रबंधन में अपनी ऊर्जा खपाई है। आज स्थिति यह है कि आम नागरिक भय के वातावरण में जीने को मजबूर हैं और वर्दी में तैनात पुलिसकर्मी तक सुरक्षित नहीं हैं।

चुघ ने कहा कि पंजाब की जनता को केवल घोषणाओं और राजनीतिक भाषणों की नहीं, बल्कि जमीन पर मजबूत पुलिसिंग, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई और कानून का राज चाहिए। पंजाब में पहले भी पुलिस थानों और भाजपा कार्यालयों को निशाना बनाकर हमले हुए हैं। ऐसे मामलों में सरकार को स्पष्ट जवाब देना होगा कि अपराधियों के मन में कानून का भय क्यों नहीं है और पुलिस बल को सुरक्षित वातावरण में काम करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और संसाधन क्यों नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से पंजाब को नशे, आतंक, भय और रंगदारी से मुक्त करने के संकल्प के साथ भाजपा की 4 ‘नशा मुक्त पंजाब यात्राओं’ की शुरुआत हो रही है।

पठानकोट से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहली यात्रा को रवाना करेंगे। इसके बाद 19 सितंबर को फतेहगढ़ साहिब से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, 20 सितंबर को फाजिल्का से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और 21 सितंबर को तलवंडी साबो, बठिंडा से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अभियान से जुड़ेंगे। यह अभियान पंजाब के सभी क्षेत्रों तक पहुंचकर नशे के खिलाफ जनजागरण को व्यापक जनआंदोलन में बदलने का प्रयास करेगा।

चुघ ने कहा कि पंजाब की जनता अब बदलाव और सुरक्षित पंजाब चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा नशे के कारोबार, आतंकवाद, गैंगस्टरवाद और रंगदारी के खिलाफ जनता के साथ खड़ी है और पंजाब के युवाओं तथा परिवारों के भविष्य की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष करेगी। उन्होंने ASI हरजीत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि पंजाब सरकार को इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए।

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