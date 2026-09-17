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श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे तरुण चुघ, PM मोदी के स्वस्थ जीवन की कामना की

Edited By Kalash,Updated: 17 Sep, 2026 11:40 AM

bjp leader tarun chugh golden temple

भाजपा नेता तरुण चुघ आज अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया।

अमृतसर: भाजपा नेता तरुण चुघ आज अमृतसर पहुंचे। यहां उन्होंने सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेका और आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने श्री हरमंदिर साहिब में जोड़ों की सेवा भी की।

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इस मौके पर तरुण चुघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि श्री हरमंदिर साहिब की पवित्र धरती के कण-कण में राष्ट्र व धर्म की रक्षा हेतु सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान समाया हुआ है, जो पूरे देश को राष्ट्रसेवा की प्रेरणा देता है। उन्होंने देश की सुख-शांति और समृद्धि की भी कामना की।

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