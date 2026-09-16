Punjab में आज : फाजिल्का में वर्कशॉप में जोरदार धमाका तो वहीं बेटे ने मां पर दागी गोली, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 16 Sep, 2026 05:10 PM
पंजाब में मुफ्त गेंहू लेने वालों के लिए नया पंगा! डिपो होल्डर भी परेशान, पढ़ें...
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सरकार की मुफ्त राशन योजना के तहत बांटी जा रही गेहूं के दौरान पर्चियां काटने वाली...
2. पंजाब में 27 kg हेरोइन जब्त! पिस्टल के साथ 4 तस्कर गिरफ्तार, दुबई से जुड़े लिंक
पंजाब पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर ने नशीले पदार्थों...
3. रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अमृतसर से दो रूटों पर चलेंगी त्योहार स्पेशल ट्रेनें
आगामी त्यौहारों के मद्देनजर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने अमृतसर से कोलकाता...
4. पंजाब: बेटे ने मां पर चलाई गोली, पूरा मामला जानकर चौंक जाएंगे आप
फाजिल्का के ढाणी मोहना राम में उस समय रिश्ते तार-तार हो गए जब एक नशेड़ी बेटे ने ...
5. वर्कशॉप में जोरदार धमाका! कारीगर का उड़ा हाथ, जांच में जुटी पुलिस
फाजिल्का के मलोट चौक में सदर थाना के नजदीक एक वर्कशॉप में काम करते समय ...
6. पंजाब में थमेंगे ट्रेनों के पहिए, किसानों ने सरकार को दी Deadline
किसान-मजदूर मोर्चा की पंजाब इकाई ने सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज़ करने ...
7. पंजाब में बिजली संकट के बीच बड़ा झटका, रोपड़ थर्मल के 3 यूनिट बंद, लुधियाना में हड़कंप
पंजाब में बिजली की बढ़ती मांग के बीच सप्लाई को लेकर संकट लगातार गहराता ...
8. पंजाब में इन वाहनों में नहीं भरा जाएगा पैट्रोल! पैट्रोल पंप संचालकों के लिए नया फरमान जारी
पंजाब में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने पैट्रोल...
9. पंजाब में इन कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, पांच इंक्रीमेंट रोकने के आदेश
कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान नगर कौंसिल तरनतारन में सामने आए करोड़ों रुपए...
10. जालंधर के DAV कॉलेज में पंजाबी सिंगर Nijjar के गाने की शूटिंग पर हंगामा, FIR दर्ज
DAV कॉलेज में पंजाबी गायक निज्जर के नए गाने की शूटिंग को लेकर मामला गरमा...
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