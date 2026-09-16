वर्कशॉप में जोरदार धमाका! कारीगर का उड़ा हाथ, जांच में जुटी पुलिस

फाजिल्का के मलोट चौक में सदर थाना के नजदीक एक वर्कशॉप में काम करते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया।

फाजिल्का (सुनील नागपाल) : फाजिल्का के मलोट चौक में सदर थाना के नजदीक एक वर्कशॉप में काम करते समय अचानक जोरदार धमाका हो गया। हादसा उस समय हुआ जब वर्कशॉप संचालक सतनाम सिंह किसी लोहे की वस्तु में सुराख कर रहा था। धमाका इतना तेज था कि सतनाम सिंह का एक हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और हाथ का हिस्सा उड़ गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत घायल सतनाम सिंह को फाजिल्का के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया।

जानकारी देते हुए सतनाम सिंह के चचेरे भाई सुखविंदर सिंह ने बताया कि सतनाम सिंह सदर थाना के नजदीक वर्कशॉप चलाता है। कुछ लोग उसे काम के लिए लोहे का सामान देकर गए थे। सतनाम उस सामान में सुराख कर रहा था कि अचानक धमाका हो गया। हादसे में उसका एक हाथ उड़ गया। मौके पर मौजूद विनोद कुमार ने बताया कि वह सतनाम सिंह की दुकान के सामने टैक्सी स्टैंड पर मौजूद था। अचानक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। कुछ ही देर बाद सतनाम दुकान से बाहर आया तो उसका एक हाथ बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। इसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों की मदद से उसे तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाया।

सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर करन ने बताया कि जब सतनाम सिंह को अस्पताल लाया गया तो उसका एक हाथ नहीं था। उसे प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बठिंडा एम्स रेफर कर दिया गया। वहां उसका आगे उपचार किया जाएगा। फिलहाल वर्कशॉप में धमाका किस वजह से हुआ और जिस वस्तु में सुराख किया जा रहा था उसमें क्या था, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। घटना की सूचना पुलिस को भी दी जा रही है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here