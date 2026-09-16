जालंधर के DAV कॉलेज में पंजाबी सिंगर Nijjar के गाने की शूटिंग पर हंगामा, FIR दर्ज

DAV कॉलेज में पंजाबी गायक निज्जर के नए गाने की शूटिंग को लेकर मामला गरमा गया है।

जालंधर (सोनू): DAV कॉलेज में पंजाबी गायक निज्जर के नए गाने की शूटिंग को लेकर मामला गरमा गया है। दरअसल, कॉलेज में गाने की शूटिंग हुई है और उसमें गन कल्चर को प्रमोट किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार पंजाबी गायक हरिंदर पाल सिंह निज्जर के नए गाने की शुटिंग DAV कॉलेज में हो रही था, जिसमें गन कल्चर को प्रमोट किया गया।

इस पूरे मामले को लेकर प्रोफेसर एमपी सिंह द्वारा डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया सहित मैनेजमेंट कमेटी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। प्रोफेसर एमपी सिंह ने कहा कि वह काफी समय से गन कल्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे है। ऐसे में शहर के शिक्षित संस्थान डीएवी कॉलेज में पंजाबी गायक द्वारा एलबम को लेकर शूटिंग की गई। इस दौरान गन कल्चर को प्रमोट किया गया। उन्होंने कहा कि DAV कॉलेज से पढ़कर कई अच्छे गायक और अफसर बनें हैं। ऐसे में उसी कॉलेज के ब्लॉक में गायक एलबम की शूटिंग करते हुए गन कल्चर को प्रमोट कर रहा है, जिसे उनका मन काफी आहत हुआ है।

पंजाब सरकार और पुलिस गैंगस्टर को खत्म करने पर जोर लगा रही है और सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में कॉलेज के अंदर बच्चों के बीच शूटिंग हो रही है, जिसमें गन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। इस मामले को लेकर उनकी प्रोफेसर से बात हुई। एमपी सिंह का आरोप है कि कॉलेज के प्रोफेसर ने उनसे कहा कि 6 माह से उन्हें सैलेरी नहीं मिल रही और शूटिंग करने के लिए कॉलेज को पैसे मिल रहे है। एमपी सिंह ने कहा कि अगर संस्था को कॉलेज में शूटिंग करने के पैसे मिल रहे है तो वह कहां जा रहे है, यह जांच का विषय है। ऐसे में उन्होंने DAV की मैनेजमेंट को पत्र लिखकर दिल्ली में भेजा है और गन कल्चर को प्रमोट करने को लेकर जांच के विषय पर कहा है। इसी के साथ डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया को भी पत्र लिखकर जांच करने की अपील की है।

एमपी सिंह कहा कि अगर शूटिंग के दौरान गोली चल जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हाईकोर्ट भी गन कल्चर को लेकर काफी सख्त है। ऐसे में जो भी इस पर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान गायकों से भी अच्छे गाने को लेकर अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी गन कल्चर को प्रमोट करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हुए है। एमपी सिंह ने कहा कि उनके द्वारा शिकायत लिखित में दे दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया।

मामले की जानकारी देते हुए एसपी मुख्तियार रॉय ने बताया कि डीएवी कॉलेज में पंजाबी गायक हरिंदर पाल सिंह निज्जर के नए गाने की शूटिंग में गन कल्चर को प्रमोट किया गया। संज्ञान लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक, गायक के खिलाफ FIR No. 304/2026 आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस स्टेशन डिवीजन नं. 1 में दर्ज कर ली है, जिसमें धारा 223,190 बीएनएस और 25-30 आर्म्स एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने सख्त कानूनी कारवाई शुरू कर दी है।

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