Punjab में आज : नशे पर दिल्ली CM रेखा गुप्ता का वार तो वहीं रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 19 Sep, 2026 04:56 PM
शनिवार को सोना-चांदी के दामों में फिर उछाल, चेक करें ताजा भाव
1. दिल्ली CM रेखा गुप्ता फतेहगढ़ साहिब स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा में हुईं नतमस्तक
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज पंजाब में नशे के खिलाफ ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’...
2. Fazilka: स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद Action में पुलिस, चलाया सर्च ऑपरेशन
फाजिल्का के स्कूलों और कुछ सरकारी विभागों को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की...
3. भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के बीच CM रेखा गुप्ता का बयान, बोलीं- "नशे की जंजीर तोड़ने की जरूरत"
भाजपा की ओर से पंजाब भर में निकाली जा रही ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ के दूसरे दिन की...
4. पंजाब से सनसनीखेज खबर, ई-रिक्शा पर जा रहे व्यक्ति ने खुद को मारी गोली
स्थानीय गुरदासपुर रोड पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल...
5. शनिवार को सोना-चांदी के दामों में फिर उछाल, चेक करें ताजा भाव
पंजाब में शनिवार को सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। जालंधर सराफा एसोसिएशन...
6. सादकी बार्डर पर रिट्रीट सेरेमनी का बदला समय, पढ़ें जरूरी अपील
फाजिल्का की भारत-पाक सीमा के अर्न्तराष्ट्रीय सादकी बार्डर पर प्रतिदिन दोनों देशों के ...
7. कनाडा में पंजाबियों के लिए बड़ी सुविधा, अब सरी में कर सकेंगे अस्थि विसर्जन
कनाडा में रहने वाले पंजाबियों और अन्य भारतीय परिवारों के लिए सरी प्रशासन ने एक ऐसी ...
8. जालंधर-लुधियाना नेशनल हाईवे पर Gun Point पर लूट की वारदात, CCTV खंगाल रही पुलिस
नेशनल हाईवे पर गन प्वाइंट पर लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। जानकारी के मुताबिक...
9. Amritsar: नहर में दरार पड़ने से आसपास के इलाकों में घुसा पानी, प्रशासन ने संभाला मोर्चा
अमृतसर के तरनतारन रोड के पास चाटीविंड गांव की नहर में दरार पड़ने से नहर का पानी आसपास...
10. Pathankot में Nitin Nabin से मिलीं नशा पीड़ित परिवारों की माताएं, बोले- ‘आंसुओं ने भीतर तक झकझोरा’
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पठानकोट में नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात...
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