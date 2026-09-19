पंजाब से सनसनीखेज खबर, ई-रिक्शा पर जा रहे व्यक्ति ने खुद को मारी गोली

Edited By Urmila,Updated: 19 Sep, 2026 01:49 PM
स्थानीय गुरदासपुर रोड पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
बटाला (साहिल, योगी): स्थानीय गुरदासपुर रोड पर एक व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना सिवल लाइन के एस.एच.ओ लखविंदर सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ई-रिक्शा पर सवार होकर बटाला बस स्टैंड से गुरदासपुर रोड की तरफ जा रहा था। जब यह गुरु नानक सीनियर सैकेंडरी स्कूल नारोवाल के पास पहुंचा, तो उसने अपनी पिस्तौल से सिर में गोली मार ली, जिसके फलस्वरूप यह व्यक्ति खून से लथपथ हुआ ई-रिक्शा से नीचे गिर गया।
एस.एच.ओ ने बताया कि आसपास के लोगों ने उक्त व्यक्ति को 108 एम्बुलैंस को मंगवाकर बटाला के सिविल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल करवाया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर होने के चलते उसे अमृतसर रैफर कर दिया है। एस.एच.ओ लखविंदर सिंह ने और जानकारी देते हुए आगे बताया कि जिस पिस्तौल से व्यक्ति ने खुद को गोली मारी है, उसे जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि अभी तक इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई है और पहचान होने के बाद यह जांच की जाएगी कि पिस्तौल लाइसैंसी है या नहीं। एस.एच.ओ के अनुसार, पुलिस ने व्यक्ति का मोबाइल फोन भी कब्जे में ले लिया है। खबर लिखे जाने तक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही थी।
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