Pathankot में Nitin Nabin से मिलीं नशा पीड़ित परिवारों की माताएं, बोले- ‘आंसुओं ने भीतर तक झकझोरा’

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पठानकोट में नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात

पठानकोट: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने पठानकोट में नशे से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा सुनी। इस दौरान उन्होंने नशे की चपेट में आए युवाओं के परिवारों की स्थिति पर चिंता जताई। नबीन ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि माताओं के आंसुओं ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया।

पठानकोट में आज जिन माताओं से मिला, उनके आँसुओं ने भीतर तक झकझोर दिया।



अपने बच्चे को नशे में तिल-तिल खत्म होते देखना एक माँ के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है।



पंजाब के युवाओं को इस तरह नशे में डूबते हुए नहीं देख सकते। हम सभी को एकजुट होकर पंजाब को ‘नशामुक्त’ बनाने के लिए आगे… pic.twitter.com/1hd8afO573 — Nitin Nabin (@NitinNabin) September 18, 2026

नितिन नबीन ने लिखा कि अपने बच्चे को नशे में तिल-तिल खत्म होते देखना एक मां के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पीड़ा है। उन्होंने कहा कि पंजाब के युवाओं को इस तरह नशे में डूबते हुए नहीं देखा जा सकता और सभी को मिलकर पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए आगे आना होगा।

नबीन ने 18 सितंबर को पठानकोट के माधोपुर से भाजपा की ‘नशा मुक्त पंजाब यात्रा’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 13 दिनों में पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों तक पहुंचने और करीब 4,000 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए निर्धारित है। इसका समापन 30 सितंबर को जालंधर में प्रस्तावित है। इस दौरान नशे से प्रभावित परिवारों ने अपने अनुभव साझा किए। नबीन ने नशे के खिलाफ सामूहिक प्रयास की जरूरत बताते हुए युवाओं और परिवारों को इस अभियान से जोड़ने की बात कही।