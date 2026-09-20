कल से 27 सितम्बर तक रेल यातायात रहेगा प्रभावित, 21 ट्रेनें रद्द व कई ट्रेनें डायवर्ट, जानें क्यों

मानांवाला स्टेशन पर साहनेवाल-अमृतसर रेलखंड में लंबे लूप से संबंधित निर्माण कार्य के चलते 21 से 27 सितम्बर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा।

जालंधर (पुनीत): मानांवाला स्टेशन पर साहनेवाल-अमृतसर रेलखंड में लंबे लूप से संबंधित निर्माण कार्य के चलते 21 से 27 सितम्बर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से इस अवधि में 21 ट्रेनों को रद्द करने, कई ट्रेनों को बीच रास्ते से समाप्त (शॉर्ट टर्मिनेट) करने तथा कई ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से चलाने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से चलाया जाएगा और कई ट्रेनों को रास्ते में नियंत्रित किया जाएगा। 26-27 सितम्बर को शान-ए-पंजाब का अमृतसर तक संचालन बंद रहेगा। नई दिल्ली से अमृतसर जाने वाली 12497 शान-ए-पंजाब दोनों दिन जालंधर सिटी तक ही आएगी। वापसी में 12498 अमृतसर-नई दिल्ली भी अमृतसर के बजाय जालंधर सिटी से चलेगी। इससे अमृतसर जाने वाले जालंधर के यात्रियों को इन दो दिनों में वैकल्पिक ट्रेन की व्यवस्था करनी होगी।

वहीं जालंधर-अमृतसर रेल मार्ग पर चलने वाली स्थानीय ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित रहेगा। जालंधर सिटी-अमृतसर 74641 को 26 व 27 सितम्बर को रद्द किया गया है। लुधियाना जंक्शन-छेहरटा 64551 को 21 से 25 सितम्बर तक जंडियाला में ही समाप्त किया जाएगा, जबकि 26 व 27 सितम्बर को यह ट्रेन टांगरा तक ही चलेगी। वापसी में छेहरटा-लुधियाना 64552 भी इन दिनों छेहरटा के बजाय जंडियाला और टांगरा से ही चलेगी।

निर्माण कार्य के चलते चंडीगढ़-अमृतसर 12411 और अमृतसर-चंडीगढ़ 12412 को 25 से 27 सितम्बर तक रद्द किया गया है। अमृतसर-नंगल डैम 14505 और नंगल डैम-अमृतसर 14506 भी इसी अवधि में नहीं चलेंगी। अमृतसर-नई दिल्ली 14680 और नई दिल्ली-अमृतसर 14679 तथा अमृतसर-हरिद्वार 12054 और हरिद्वार-अमृतसर 12053 को भी 26 व 27 सितम्बर को रद्द किया गया है। इसके अलावा अमृतसर-कादियां 74691 और कादियां-अमृतसर 74692 भी 26 व 27 सितम्बर को रद्द रहेंगी। ब्यास-तरनतारन, तरनतारन-ब्यास, भगतांवाला-खेमकरण, खेमकरण-भगतांवाला तथा अमृतसर-अटारी के बीच चलने वाली कई स्थानीय ट्रेनें भी अलग-अलग दिनों में रद्द रहेंगी।

पठानकोट-दिल्ली 22430 और दिल्ली-पठानकोट 22429 का मार्ग भी बदला गया है। इन ट्रेनों को जालंधर सिटी-अमृतसर के रास्ते के बजाय जालंधर कैंट-मुकेरियां होते हुए चलाया जाएगा। इसके चलते जालंधर सिटी, ब्यास, अमृतसर, बटाला जंक्शन, गुरदासपुर और दीनानगर सहित कई स्टेशनों पर इन ट्रेनों का ठहराव प्रभावित रहेगा। भगत की कोठी-जम्मू तवी 14803 और जम्मू तवी-भगत की कोठी 14804 को भी जालंधर सिटी-अमृतसर मार्ग के बजाय जालंधर कैंट-मुकेरियां-पठानकोट मार्ग से चलाया जाएगा। इससे निर्धारित दिनों में कई स्टेशनों के यात्रियों को इन ट्रेनों की सुविधा नहीं मिलेगी। वहीं, आज स्टेशन पर बुकिंग काउंटर पर यात्रियों का भारी रश देखने को मिला। कई यात्रियों की लंबे समय तक लाइन में खड़े होने के बाद टिकट बुक हुई।

जालंधर सहित विभिन्न रूटों की ट्रेनें देरी से चलेंगी

कई ट्रेनों को निर्धारित समय से देरी से चलाने का भी निर्णय लिया गया है। जालंधर सिटी-अमृतसर 74641 को 25 सितम्बर को 60 मिनट तक प्रभावित किया जाएगा, जबकि अमृतसर-पठानकोट 74671 को 26 व 27 सितम्बर को 60 मिनट तक देरी से चलाने का निर्णय लिया गया है। अमृतसर-जयनगर 14650/14674 को 26 व 27 सितम्बर को 150 मिनट तक पुनर्निर्धारित किया गया है। वाराणसी-छेहरटा 14623 को 21 व 24 सितम्बर को कुल 210 मिनट तक प्रभावित किया जाएगा। अमृतसर-सियालदह 12380 को 27 सितम्बर को 185 मिनट और अमृतसर-गोरखपुर 22424 को 27 सितम्बर को 120 मिनट तक देरी से चलाया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 21 से 27 सितम्बर के बीच बड़ी संख्या में ट्रेनों के संचालन में बदलाव होने के कारण यात्रियों को स्टेशन रवाना होने से पहले संबंधित ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी होगा।

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