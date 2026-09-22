कल छुट्टी का ऐलान, फरीदकोट के सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिस रहेंगे बंद

Edited By Kamini,Updated: 22 Sep, 2026 03:17 PM
एक बार फिर स्कूल-कालेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है।
फरीदकोट/जैतो (चावला, जिंदल): एक बार फिर स्कूल-कालेजों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फरीदकोट राहुल चाबा ने बाबा शेख फरीद जी के आगमन पर्व-2026 के मौके पर 23 सितंबर को फरीदकोट जिले में लोकल छुट्टी का ऐलान किया है।
इस दिन जिले के सभी सरकारी ऑफिस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सर्विस सेंटर और फरीद केंद्र (बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर) बंद रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने साफ किया कि अगर 23 सितंबर, 2026 को किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पहले से कोई एग्जाम तय है, तो यह ऑर्डर उन एग्जाम सेंटर और इंस्टीट्यूशन पर लागू नहीं होगा।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here