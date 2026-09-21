Punjab में आज: स्कूलों को फिर मिली धमकी तो वहीं भाजपा का बड़ा दावा, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 21 Sep, 2026 04:55 PM
‘पापा, रोटी खाकर जाना’... घर लौटे पिता के खौफनाक मंजर देख उड़े होश, सोचा नहीं था ...
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पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भाजपा ने आम आदमी पार्टी सरकार पर तीखा हमला बोला...
2. यूट्यूबर मनी शॉकर द्वारा SI पर फायरिंग का मामला, DCP ने खोले कई राज
कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने विदेशों में निर्मित हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह के...
3. बठिंडा में ILETS टीचर की मौ+त मामले में खुलासा, 4 पुलिसकर्मी दोषी
बठिंडा के 34 वर्षीय ILETS टीचर नरिंदरदीप सिंह की मौत का मामला अब पुलिस कार्रवाई...
4. केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान तख्त श्री दमदमा साहिब हुए नतमस्तक, की पंजाब के भले की अरदास
पंजाब भाजपा द्वारा आज चौथे दिन 'नशा मुक्त पंजाब' यात्रा निकाली जा रही है जो कि तलवंडी ...
5. मोहाली के स्कूल में की गई छुट्टी, बीच में रोकी परीक्षा, पढ़ें वजह
मोहाली से बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मोहाली के फेज-6 स्थित शिवालिक...
6. मानसा कोर्ट और 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, Alert पर पुलिस
पंजाब के स्कूलों और कोर्ट कॉम्पलेक्स को धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम ही ...
7. Gold-Silver Price: सोने-चांदी के दाम ने फिर बदला रुख, जानें ताजा रेट
सोना-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव का दौर जारी है। जालंधर सराफा एसोसिएशन के अनुसार...
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घर में अकेले रह रहे 12 साल के मासूम बच्चे का शव संदिग्ध हालात में फंदे पर लटकता...
9. Bus Stand के बाहर चल रहा था गंदा धंधा, पिता के सामने युवक ने पूछा बेटी से ‘रेट’, भड़का मामला
बस स्टैंड परिसर जहां बच्चों से लेकर बुजुर्गों का आना-जाना रहता है, वहां अनैतिक काम...
10. Punjab : पुलिस चेकिंग देख बदमाशों ने भगाई फॉर्च्यूनर, गाड़ी से पिस्टल-कारतूस बरामद
एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सदर जीरा पुलिस ने चेकपॉइंट के दौरान एक ...
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