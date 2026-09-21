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केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान तख्त श्री दमदमा साहिब हुए नतमस्तक, की पंजाब के भले की अरदास

Edited By Kalash,Updated: 21 Sep, 2026 02:23 PM

union minister shivraj chauhan

पंजाब भाजपा द्वारा आज चौथे दिन 'नशा मुक्त पंजाब' यात्रा निकाली जा रही है जो कि तलवंडी साबो से शुरू हुई।

पंजाब डेस्क : पंजाब भाजपा द्वारा आज चौथे दिन 'नशा मुक्त पंजाब' यात्रा निकाली जा रही है जो कि तलवंडी साबो से शुरू हुई। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की।    

पंजाब भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने बठिंडा एयरपोर्ट पर शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने तख्त श्री दमदमा साहिब में माथा टेका और पंजाब की भलाई और नशा मुक्ति की अरदास की। इस मौके पर तरुण चुघ सहित कई अन्य भाजपा नेता उनके साथ मौजूद रहे। 

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