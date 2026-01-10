4 minutes ago
26 minutes ago
1 hour ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
17 hours ago
18 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
1 day ago
Saturday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Punjab में आज : आतिशी FIR पर सुखपाल खैहरा का हमला तो वहीं अकाली दल ने घेरी आम आदमी पार्टी, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 05:01 PM
. पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान
1. अब हरमन्दिर साहिब के कार्टून को लेकर अकाली दल ने घेरा आम आदमी पार्टी को, कहा बेअदबी की गई दरबार साहिब की
शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के आईटी सेल पर श्री दरबार...
2. आतिशी मामले में हुई FIR को लेकर DGP पंजाब, CP जालंधर सहित तीन अफसरों को नोटिस
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक आतिशी के एक वीडियो को...
3. ड्यूटी के दौरान ASI की दर्दनाक मौ/त, CCTV में कैद हुई घटना
घनौली क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक ...
4. जालंधर में कांग्रेस विधायक परगट सिंह के घर के बाहर AAP का प्रदर्शन, जमकर हो रही नारेबाजी
दिल्ली विधानसभा में आप विधायक आतिशी को लेकर भाजपा द्वारा गुरुओं ...
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : मौसम विभाग की एडवाइजरी तो वहीं ड्रम कांड मामले में आरोपी Couple का खुलासा, पढ़ें...
5. परमीश वर्मा और गुनीत ग्रेवाल का तलाक! इंडस्ट्री में तहलका
पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार परमीश वर्मा और ...
6. हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी ने आतिशी पर NSA लगाने की उठा दी मांग- क्या बोले झींडा
हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने दिल्ली...
7. आतिशी मामले पर बोले Tarun Chugh- हमारी रक्षा के लिए शहादत देने वाले गुरुओं का अपमान करने वालों को ही बचा रही आम आदमी पार्टी
आतिशी विवाद को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। जालंधर में ...
8. आतिशी मामले में FIR पर भड़के सुखपाल खैहरा, Live हो कहा- बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार, देखें Video
भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक ...
9. पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान
पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे ...
10. सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
पंजाब के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ...
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
Punjab में आज : पंजाब विधानसभा उठा मनरेगा मुद्दा तो वहीं 10वीं-12वीं की परीक्षाओं को लेकर Update,...
Punjab में आज : CTET Candidates को राहत तो वहीं Ustad Pooran Shahkoti की आखिरी वीडियो वायरल, पढ़ें...
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : कई जिलों के कोर्ट परिसरों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं लुधियाना में ड्रम...
Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10
आतिशी मामले में FIR पर भड़के सुखपाल खैहरा, Live हो कहा- बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार, देखें...
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
USD $
10/01/2026 18:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशनुमा रहने वाला है। दोस्तों के साथ पहाड़ों पर घूमने जाने का प्लान बनाएंगे।नौकरीपेशा लोगों का मनचाही जगह पर...
वृष राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्साह और ऊर्जा से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं, जिससे आपकी पेशेवर स्थिति मजबूत होगी।
मिथुन राशि आज का दिन आपके लिए उतार-चढ़ाव भरा रहने वाला है। घर में किसी सदस्य के साथ बहस हो सकती है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। पारिवारिक विवादों से बचें और समझदारी से काम लें। काम के सिलसिले में यात्रा की संभावना है।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। कार्यों में किसी की सलाह लेना फायदेमंद रहेगा।
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों के मुकाबले बेहतर रहने वाला है। परिवार में किसी सदस्य के साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यापार कर रहे लोग किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, नहीं तो पछताना पड़ सकता है।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। युवा कोई नया काम शुरू करने के बारे में योजना बना सकते हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी।
धनु राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का मन बना सकते हैं। दोस्तों और रिश्तेदारों से अच्छे संबंध बनेंगे।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहेगा। आज किसी कारण से जातकों का मन विचलित रह सकता है, ध्यान केंद्रित करना मुश्किल होगा।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और आपकी रचनात्मकता सामने आएगी। पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। परिवार के साथ किसी दोस्त की शादी में शामिल हो सकते हैं। किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने की...
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes