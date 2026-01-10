Main Menu

Breaking

  • Punjab में आज : आतिशी FIR पर सुखपाल खैहरा का हमला तो वहीं अकाली दल ने घेरी आम आदमी पार्टी, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 05:01 PM

breaking news punjab top 10 top 10

. पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान

1. अब हरमन्दिर साहिब के कार्टून को लेकर अकाली दल ने घेरा आम आदमी पार्टी को, कहा बेअदबी की गई दरबार साहिब की
शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी (AAP) के आईटी सेल पर श्री दरबार... 

2.  आतिशी मामले में हुई FIR को लेकर DGP पंजाब, CP जालंधर सहित तीन अफसरों को नोटिस
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक आतिशी के एक वीडियो को...

3. ड्यूटी के दौरान ASI की दर्दनाक मौ/त, CCTV में कैद हुई घटना
घनौली क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान पंजाब पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक ...

4. जालंधर में कांग्रेस विधायक परगट सिंह के घर के बाहर AAP का प्रदर्शन, जमकर हो रही नारेबाजी
दिल्ली विधानसभा में आप विधायक आतिशी को लेकर भाजपा द्वारा गुरुओं ...

5. परमीश वर्मा और गुनीत ग्रेवाल का तलाक! इंडस्ट्री में तहलका
पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार परमीश वर्मा और ...

6.   हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी ने आतिशी पर NSA लगाने की उठा दी मांग- क्या बोले झींडा
 हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने दिल्ली...

7. आतिशी मामले पर बोले Tarun Chugh- हमारी रक्षा के लिए शहादत देने वाले गुरुओं का अपमान करने वालों को ही बचा रही आम आदमी पार्टी
आतिशी विवाद को लेकर राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। जालंधर में ...

8. आतिशी मामले में FIR पर भड़के सुखपाल खैहरा, Live हो कहा- बौखलाहट में आम आदमी पार्टी की सरकार, देखें Video
भुलत्थ से विधायक सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक ...

9. पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान
पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे ...

10.  सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा
पंजाब के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ...

