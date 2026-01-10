Main Menu

जालंधर में कांग्रेस विधायक परगट सिंह के घर के बाहर AAP का प्रदर्शन, जमकर हो रही नारेबाजी

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 02:56 PM

दिल्ली विधानसभा में आप विधायक आतिशी को लेकर भाजपा द्वारा गुरुओं के अपमान करने का आरोप लगाया गया।

जालंधर : दिल्ली विधानसभा में आप विधायक आतिशी को लेकर भाजपा द्वारा गुरुओं के अपमान करने का आरोप लगाया गया। इस मामले को लेकर में इकबाल सिंह की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कांग्रेस विधायक परगट सिंह, सुखपाल खैहरा सहित एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।  आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस विधायक परगट सिंह के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है।

इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी विधायक परगट सिंह घर से बाहर आए लेकिन पुलिस ने उन्हें आप नेताओं के पास जाने से रोक लिया। परगट सिंह ने कहां कि दिल्ली विधानसभा के वीडियो है और अगर उस वीडियो के साथ छेड़-छाड़ हुई है तो वह बीजेपी ने की है अगर उस वीडियो में गलत बात कही यह तो आम आदमी पार्टी वालों ने कही है। पंजाब में कितनी लॉयन ऑर्डर की प्रॉब्लम है आज तक इन्होंने कोई फॉरेंसिक जांच करवाई। उन्होंने कहा कि दिल्ली के स्पीकर ने जालंधर सीपी को बुलाया है। 

उन्होंने कहा कि वह सी.एम. भगवंत मान और डी.जी.पी. को पूछना चाहता हैं कि चार हो गए बेअदबी के इश्यू को आज तक एक इंच फाइल नहीं मिली। देश के बीच सिखों के खिलाफ किसानों के खिलाफ प्रॉपगैंडा किया गया और उन्हें नेगेटिव तरफ चलाया गया। इस संबंध में वह एप्लीकेशन देकर आया लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकला। इनके एसएसपी की ऑडियो आई और वह छुट्टी पर गया क्या उसकी फॉरेंसिक जांच हुई। उन्होंने कहा कि असली बात तो यह लोगों को बिलकुल डराकर मीडिया को चुप करवा कर।

उन्होंने कहा कि इन्हें घर पर लेकर आओ वह इनके साथ खुला बैठकर डिबेट करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के चपनचट है, जो उनके घर के बाहर मंत्री आए । उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों ने तो चले जाना है लेकिन जो मंत्री उनके घर के बाहर आए हैं बाद में भुगतनी उनको पड़ेगी क्योंकि पंजाब के बीच इन्होंने रहना है। उन्होंने कहा पंजाब में ऐसा कोई जिला नहीं, जहां रोजाना कोई मर्डर न होता हो। उन्होंने कहा कि आप के विधायकों में बिलकुल जान नहीं और सी.एम. भगवंत मान तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। उन्होंने कहा जो करना है कर लो ऐसे 10 पर्चे उस पर दे दें वह नहीं डरते। उन्होंने कहा कि आप बीजेपी की B टीम है।

