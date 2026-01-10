हरियाणा सिख गुरुद्वारा कमेटी ने आतिशी पर NSA लगाने की उठा दी मांग- क्या बोले झींडा

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 02:13 PM
पंजाब डेस्क : हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी को लेकर कड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आतिशी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NAS) लगाया जाना चाहिए।
जगदीश सिंह झींडा के अनुसार इस मांग को लेकर कुरुक्षेत्र में डिप्टी कमिश्नर को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में आतिशी पर मामला दर्ज करने और NSA के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि संबंधित विषय को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए।
