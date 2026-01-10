Main Menu

सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने हाई कोर्ट का खटखटाया दरवाजा

Edited By Urmila,Updated: 10 Jan, 2026 04:27 PM

पंजाब के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर की है।

चंडीगढ़ (सुशील): पंजाब के सस्पेंड DIG हरचरण सिंह भुल्लर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए याचिका दायर की है। हरचरण सिंह भुल्लर अभी चंडीगढ़ की मॉडल जेल में बंद हैं। उन्होंने अपने वकील के जरिए कोर्ट को बताया कि जांच पूरी हो चुकी है और  पिछले साल 3 दिसंबर को फ़ाइल फ़ाइनल जांच रिपोर्ट दायर की गई थी, जिससे हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। भुल्लर के वकील ने कहा कि 24 घंटे से ज़्यादा हिरासत में रखने के बाद याचिकाकर्ता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

रिश्वत मामले में गिरफ्तार

गौरतलब है कि CBI ने 17 अक्टूबर, 2025 को रिश्वत मामले में भुल्लर को गिरफ़्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। इस मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी ज़मानत रद्द किए जाने के बाद, भुल्लर ने अब रेगुलर ज़मानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। भुल्लर का कहना है कि इस केस में 13 दिसंबर को चालान फाइल दायर की गई है। अब जब उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, तो वे किसी को प्रभावित नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए।

रिश्वत और इनकम से ज्यादा संपत्ति के केस दर्ज

भुल्लर के खिलाफ रिश्वत और इनकम से ज्यादा संपत्ति का केस दर्ज किया गया है। भुल्लर को इनकम से ज्यादा संपत्ति के केस में ट्रायल कोर्ट से जमानच मिल चुकी है, लेकिन रिश्वत केस में उनकी जमानत कैंसिल होने के बाद, भुल्लर ने अब हाई कोर्ट में बेल के लिए यह पटीशन फाइल की है।

