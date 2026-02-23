Main Menu

सस्पेंड DIG भुल्लर रिश्वत मामले में डायरी का खुला भेद, आगे की जांच जारी

Edited By Kalash,Updated: 23 Feb, 2026 12:38 PM

सस्पेंड पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में CBI की विशेष अदालत में पेश की गई पूरक अंतिम आदेश रिपोर्ट में कहा गया है

चंडीगढ़ (प्रीकक्षित): सस्पेंड पंजाब पुलिस के DIG हरचरण सिंह भुल्लर रिश्वत मामले में CBI की विशेष अदालत में पेश की गई पूरक अंतिम आदेश रिपोर्ट में कहा गया है कि जांच के दौरान भा में बिचौलिए कृष्णू के घर की तलाशी ली गई थी। 16 अक्टूबर की खोज सूची के अनुसार आपराधिक सामग्री वाली डायरी जब्त की गई थी। इसलिए अतिरिक्त संदिग्ध लेन-देन की जांच करने और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए मौजूदा मामले में बी.एन.एन.एस. की धारा 193 (9) के तहत जांच शुरू की गई है। रिपोर्ट में जांच एजेंसी ने कहा कि अपराधों से सीधे तौर पर संबंधित कोई नया आपराधिक सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं आया है। रिश्वत की मांग, स्वीकार या जबरन वसूली में किसी अन्य सरकारी या निजी व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है।

अदालत के सामने पेश किया गया मामला दो मुख्य आरोपियों, एच.एस. भुल्लर और कृष्णू शारदा की भूमिका तक सीमित है। इस दौरान बिचौलिए कृष्णू शारदा के घर से मिली डायरी का राज खुल गया है। सी.बी.आई. की जांच के दौरान मिली डायरी और मोबाइल फोन डेटा के विश्लेषण में ऐसी चैट का खुलासा हुआ है जिन्होंने दूसरे सरकारी कर्मचारियों और व्यक्तियों के साथ कथित गैर-कानूनी लेन-देन का शक पैदा किया।

इसके बाद सी.बी.आई. ने सारा  मोबाइल फोन डेटा  गवाहों की मौजूदगी में टी.ए.एफ.एस.यू. से निकलवाया। मौखिक दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और डायरी समेत सारी सामग्री की पूरी जांच की गई, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई और सरकारी सेवक या व्यक्ति इस मामले में शामिल थे या नहीं। विस्तृत विश्लेशण के बाद जांच एजेंसी ने साफ किया कि इस मामले से सीधे तौर पर जुड़ा कोई नया या एक्स्ट्रा सबूत नहीं मिला है। हालांकि मामले की जांच जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ भी की जा सकती है।

