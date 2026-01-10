पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 01:28 PM

पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं अभी लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जानकारी के अनुसार 11 से 15 जनवरी तक मौसम को लेकर विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, तरनतारन, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, पठानकोट और मोहाली में घना कोहरा गिरने की संभावना है। वहीं इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होगा।

कड़ाके की ठंड में मौसम विभाग द्वारा लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही कोहरे के कारण गाड़ी चलाते समय लोगों को बेहद सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here