Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान

पंजाब में ठंड का DOUBLE ATTACK, 15 जनवरी तक चेतावनी जारी, रहें सावधान

Edited By Kalash,Updated: 10 Jan, 2026 01:28 PM

punjab winter double attack

पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है।

पंजाब डेस्क : पंजाब में इस समय कड़ाके की ठंड पर रही है और शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। वहीं अभी लोगों को ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जानकारी के अनुसार 11 से 15 जनवरी तक मौसम को लेकर विभाग द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। 

मौसम विभाग के अनुसार इन दिनों में जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, तरनतारन, अमृतसर, संगरूर, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, पठानकोट और मोहाली में घना कोहरा गिरने की संभावना है। वहीं इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में ज्यादा अंतर नहीं होगा।    

कड़ाके की ठंड में मौसम विभाग द्वारा लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। इसके साथ ही कोहरे के कारण गाड़ी चलाते समय लोगों को बेहद सावधानी बरतने के लिए कहा गया है।    

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!