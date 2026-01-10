आतिशी मामले में हुई FIR को लेकर DGP पंजाब, CP जालंधर सहित तीन अफसरों को नोटिस

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक आतिशी के एक वीडियो को तोड़-मरोड़ कर तथा तकनीकी रूप से बदलकर गलत ढंग से अपलोड एवं प्रसारित करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है।

पंजाब डेस्क : दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता एवं विधायक आतिशी के एक वीडियो को तोड़-मरोड़ कर तथा तकनीकी रूप से बदलकर गलत ढंग से अपलोड एवं प्रसारित करने के मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इस मामले में दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने बिना अनुमति विधानसभा की वीडियो फुटेज के इस्तेमाल को विशेषाधिकार का उल्लंघन बताया है। इस मामले को गंभीर मानते हुए उन्होंने पंजाब के डीजीपी, साइबर सेल के स्पेशल डीजीपी और जालंधर की पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी किया है।

नोटिस में संबंधित अधिकारियों से 48 घंटे के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर ने इस प्रकरण से जुड़े फॉरेंसिक रिपोर्ट और दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित पूरी जानकारी भी मांगी है। मामले को लेकर अब उच्च स्तर पर जांच और जवाबदेही तय होने की संभावना जताई जा रही है।

