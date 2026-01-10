परमीश वर्मा और गुनीत ग्रेवाल का तलाक! इंडस्ट्री में तहलका

Main Menu

Updated: 10 Jan, 2026 01:49 PM

पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार परमीश वर्मा और उनकी पत्नी गुनीत ग्रेवाल ने तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया है।

जालंधर: पंजाबी फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार परमीश वर्मा और उनकी पत्नी गुनीत ग्रेवाल ने तलाक लेकर हमेशा के लिए अलग होने का फैसला किया है। यह खबर उनके फैंस और इंडस्ट्री में तहलका मचा रही है।

सूत्रों के अनुसार, दोनों के बीच व्यक्तिगत मतभेद और आपसी समझौते की कमी के कारण यह फैसला लिया गया। परमीश और गुनीत दोनों ही अपने निजी मामलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में यह जानकारी सामने आ गई है।  फिलहाल दोनों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

