जालंधर की छात्रा की खरड़ में मिली लाश, परिवार के उड़े होश! दोस्त से मिलने गई थी लड़की

जालंधर की रहने वाली एक छात्रा ने खरड़ में संदिग्ध हालात में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

जालंधर (सोनू): जालंधर की रहने वाली एक छात्रा ने खरड़ में संदिग्ध हालात में पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान अनामिका के रूप में हुई है, जो हरदयाल नगर, जालंधर की रहने वाली थी। अनामिका खरड़ की एक यूनिवर्सिटी में बीएससी की छात्रा थी और पढ़ाई के दौरान पार्ट-टाइम काम भी करती थी।

जानकारी के अनुसार, अनामिका की दोस्ती युवराज नामक युवक से थी, जो जालंधर के संतोकपुरा का रहने वाला था और उसी के साथ पढ़ता था। खरड़ पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आईपीसी की धारा 174 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है और इसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। हालांकि, परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी ने अपने दोस्त युवराज के कारण यह गंभीर कदम उठाया है और मामले की गहराई से जांच की मांग की है।

मृतका के भाई के अनुसार, उसकी बहन और युवराज एक-दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों के बीच करीबी संबंध था। परिवार का कहना है कि अनामिका अपने दोस्त युवराज से मिलने खरड़ गई थी और रात करीब 11:30 बजे घर लौटी थी। अगले दिन उसने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

अनामिका के साथ रहने वाली उसकी सहेली ने बताया कि जब वह सुबह उठी और उसे परीक्षा के लिए कॉलेज जाने को कहा, तो अनामिका ने कहा कि उसे पेपर की तैयारी नहीं है और वह बाद में कॉलेज जाएगी, लेकिन वह कॉलेज नहीं पहुंची। कुछ समय बाद अनामिका के दोस्त को युवराज का फोन आया कि अनामिका कॉल नहीं उठा रही है। इसके बाद जब सहेली कमरे में गई, तो पता चला कि अनामिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।

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