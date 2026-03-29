पुलिस की सख्त कार्रवाई, हेरोइन सप्लाई से पहले दबोचे 2 नशा तस्कर

जिला पुलिस ने 2 नशा तस्कर को सवा 10 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। पहले मामले में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने ...

लुधियाना (तरुण): जिला पुलिस ने 2 नशा तस्कर को सवा 10 ग्राम हेरोइन सहित काबू किया है। पहले मामले में थाना डिवीजन नंबर 5 की पुलिस ने परमिन्द्र सिंह निवासी हकीकतपुरा को मनजीत नगर पानी वाली टंकी के निकट सवा 7 गराम हेरोइन सहित काबू किया है। जांच अधिकारी यशपाल ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी हेरोइन की सप्लाई करने के लिए जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को इलाके से धर दबोचा।

तलाशी दौरान आरोपी से सवा 7 ग्राम चिटटा बरामद हुआ है। वहीं दूसरे मामले में थाना दरेसी की पुलिस ने सुंदर नगर, दमकल विभाग के निकट आरोपी को काबू किया है। थाना दरेसी के प्रभारी गुरमीत सिंह ने बताया कि गश्त दौरान आरोपी वंश ठाकुर निवासी बाल सिंह नगर, बस्ती जोधेवाल पुलिस को देख कर भागने लगा।

जिसे पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी दौरान आरोपी से 3 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। आरोपी वंश नशा करने का आदी है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों तस्कर पेशेवर है जिन पर अन्य थाने में भी केस दर्ज है। फिलहाल पुलिस ने दोनों नशा तस्करों के खिलाफ एन डी पी एस एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है। जिन्हें अदालत समक्ष पेश कर रिमांड हासिल किया गया है।

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