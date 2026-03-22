जालंधर में 'स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी'! दूर-दूर से फोटो Click करवाने आ रहे लोग

स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने लोग दूर-दूर से आ रहे हैं और यहां आकर फोटो खिचवा रहे हैं।

जालंधर : जालंधर के किशनपुरा इलाके में रहने वाला NRI चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के अनुसार यहां अमेरिका में रहने वाले कंस्ट्रक्शन कारोबानरी ने घर की चौथी मंजिल पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनाककर अपने घर को अमेरिका का रंग दे दिया है। घर की छत पर बना स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने लोग दूर-दूर से आ रहे हैं और यहां आकर फोटो खिचवा रहे हैं।

इस संबंध में जानकारी देते हुए NRI गुरजीत सिंह ने बताया कि वह 26 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। वह हर साल कुछ समय के लिए भारत आते हैं। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखकर उन्हें पंजाब में अपने घर की छत पर इसे लगाने का ख्याल आया।

गुरजीत सिंह ने कहा कि इस स्टैच्यू को बनाने में 3 लाख का खर्च आया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वह सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं । उन्होंने अपने घर की छत पर सिद्धू मूसेवाला के पोस्टर लगाए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 दिन पहले ही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को छत पर लगाया गया है।

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