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वड़िंग ने इंडियन आर्मी के वेरका मिल्क रिजेक्ट मामले पर जताई चिंता, बोले, पंजाब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण

Edited By Urmila,Updated: 27 Mar, 2026 02:51 PM

rejection of verka milk products unfortunate for punjab raja warring

पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इंडियन आर्मी द्वारा क्वालिटी की चिंताओं के कारण वेरका मिल्क प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने की खबर पर गहरा दुख और चिंता जताई है।

पंजाब डेस्क: पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इंडियन आर्मी द्वारा क्वालिटी की चिंताओं के कारण वेरका मिल्क प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट करने की खबर पर गहरा दुख और चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को पंजाब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

राजा वड़िंग ने राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पंजाब की राजधानी और विरासत को बर्बाद कर रही है। उनके मुताबिक, वेरका पंजाब के इतिहास और विरासत का एक अहम हिस्सा रहा है, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से इसकी साख पर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस प्रधान ने कहा कि इस पूरे मामले की पूरी और बिना किसी भेदभाव के जांच होनी चाहिए। इस लापरवाही के लिए जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वेरका जैसे बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में कमी पाई गई है, तो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्ट्स की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह लोगों की सेहत से जुड़ा एक गंभीर मामला है। 

पूरा मामला क्या है

राज्य डेयरी सहकारी ऑफिशियल सोर्स ने बताया कि मिल्क पाउडर के दो बैच – एक 58.338 मीट्रिक टन और दूसरा 66.654 मीट्रिक टन – कथित तौर पर क्वालिटी की चिंताओं के कारण रिजेक्ट कर दिए गए। सैंपल कथित तौर पर आर्मी के क्वालिटी चेक में फेल हो गए।

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