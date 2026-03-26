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लुधियाना में कर्ज की आड़ में शोषण! फाइनेंसर की महिला से अश्लील मांगें, FIR दर्ज

Edited By VANSH Sharma,Updated: 26 Mar, 2026 11:58 PM

exploitation of woman in ludhiana under the guise of a loan

उन्होंने हर हफ्ते महिला के साथ एक रात बिताने का प्रस्ताव रखा और इसके बदले 5 हजार रुपए देने की पेशकश की।

लुधियाना: लुधियाना के मुल्लापुर में रहने वाली एक महिला, जो प्रॉपर्टी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर हैं, ने कर्ज के नाम पर हुए शोषण का मामला पुलिस में दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार, जनवरी 2026 में महिला ने 35 हजार रुपए का कर्ज लिया था। शुरुआत में मासिक किश्त 10 हजार रुपए तय हुई थी।

लेकिन बाद में कर्ज देने वाले ब्रह्मदीप सिंह सिद्धू नामक फाइनेंसर ने महिला से अश्लील मांगें करनी शुरू कर दी। उन्होंने हर हफ्ते महिला के साथ एक रात बिताने का प्रस्ताव रखा और इसके बदले 5 हजार रुपए देने की पेशकश की।

महिला ने इन प्रस्तावों को साफ मना कर दिया। इसके बाद फाइनेंसर ने सालाना 5-6 लाख रुपए देने का लालच भी दिया। डर के बावजूद महिला ने अपने गहने गिरवी रखकर और 15 हजार रुपए उधार लेकर कर्ज चुका दिया। बावजूद इसके, फाइनेंसर ने लगातार फोन कॉल कर और ऑफिस के बाहर परेशान करना जारी रखा।

आखिरकार महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। थाना सुधार के एएसआई मनोहर लाल ने बताया कि FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। महिला ने फाइनेंसर को ब्लैंक चेक और अन्य महत्वपूर्ण कागजात वापस नहीं किए, ताकि उनका गलत इस्तेमाल न हो। यह घटना महिलाओं के खिलाफ वित्तीय और मानसिक शोषण की गंभीर चेतावनी है।

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