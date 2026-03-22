सरकारी गवाह को धमकाने और प्रॉपर्टी पर कब्जे की कोशिश, पुलिस ने किया मामला दर्ज
Edited By Kalash,Updated: 22 Mar, 2026 10:38 AM
इंसाफ की आवाज को दबाने और सरकारी गवाहों को डराने-धमकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है।
लुधियाना (राज): इंसाफ की आवाज को दबाने और सरकारी गवाहों को डराने-धमकाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। ताजा मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति की शिकायत पर आरोपी अमित कुमार गर्ग के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित प्रेम सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी अमित कुमार गर्ग उसकी जायदाद पर नाजायज तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा उसे लगातार डराया-धमकाया भी जा रहा है। पीड़ित प्रेम सिंह, अमित गर्ग के खिलाफ पहले से दर्ज विभिन्न मुकदमों में एक सरकारी गवाह है। प्रेम सिंह का आरोप है कि आरोपी उसे कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए मजबूर कर रहा है और बात न मानने पर जान से मारने की धमकियां दे रहा है। प्रेम सिंह की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने आरोपी अमित कुमार गर्ग के खिलाफ गवाह को धमकाने और अन्य आरोपों में मामला दर्ज कर लिया है।
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