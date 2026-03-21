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अमृतसर में धूमधाम से मनाई गई ईद-उल-फितर, शांति और भाईचारे का दिया संदेश

Edited By Kamini,Updated: 21 Mar, 2026 10:50 AM

eid ul fitr celebrated in amritsar

आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने ईद-उल-फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है।

अमृतसर (रमन): आज पूरे देश में मुस्लिम समुदाय ने ईद-उल-फितर का त्योहार बड़ी धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदों में जमा हुए। खासकर खैरुद्दीन जामा मस्जिद में हज़ारों की संख्या में नमाजियों ने जमा होकर नमाज पढ़ी और फिर एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी।

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नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूरी दुनिया में अमन-चैन कायम रहने के लिए खास दुआ की। लोगों ने बताया कि रमजान के पवित्र महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं, जिसमें हर दिन करीब 15 घंटे रोजा रखकर अल्लाह की इबादत की जाती है। इस दौरान नमाज पढ़ने और खुद को गुनाहों से दूर रखने से रूहानी पवित्रता मिलती है। इस मौके पर मस्जिद के नायब इमाम मुहम्मद दानिश ने कहा कि ईद-उल-फितर को “मीठी ईद” भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन खुशियां बांटी जाती हैं और मीठे पकवान बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में पूरी दुनिया में तनाव और युद्ध का माहौल है, इसलिए सभी को एक साथ आकर शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए।

समुदाय के लोगों ने यह भी अपील की कि हमें नफरत छोड़कर प्यार और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ जीना चाहिए और पूरी इंसानियत की भलाई के लिए दुआ करनी चाहिए। ईद के इस पवित्र मौके पर सभी ने एकजुट होकर यह संदेश दिया कि धर्म कोई भी हो, इंसानियत सबसे बड़ी है।

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