Edited By Urmila,Updated: 17 Jan, 2026 12:43 PM
भोगपुर (सूरी) : भोगपुर के पास गांव बेहराम सरिश्ता से इट्टन बद्दी जाने वाली सड़क पर मोटरसाइकिल सवार दो युवकों की संदिग्ध हालात में मौत होने की खबर मिली है। इस मामले में, मनजीत कौर पत्नी मुख्तियार सिंह निवासी गांव भुंदियां, थाना भोगपुर ने पुलिस को बयान दिया है कि उसके बेटे अर्शप्रीत सिंह, जो कोऑपरेटिव शुगर मिल भोगपुर में प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर काम करता था।
गुरुवार देर शाम अर्शप्रीत सिंह अपने दोस्त गुपेश उर्फ आर्यन पुत्र दिलजीत सिंह निवासी गांव गेहलड़ां थाना भोगपुर से मिला, जो पहले पास के गांव में लोहड़ी के प्रोग्राम से लौटा था और फिर दोनों युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसे बिना बताए कहीं चले गए। उन्हें रात करीब 8 बजे पता चला कि उसका बेटा अर्शप्रीत और उसका दोस्त गुरपेश उर्फ आर्यन, जो बेहराम सरिश्ता से इट्टां बद्दी जाने वाली सड़क पर बेहोश पड़े हैं।
जब तक मनजीत कौर अपने आस-पास के लोगों के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंची, तब तक दोनों नौजवान अर्शप्रीत सिंह और उसके दोस्त गोपेश उर्फ आर्यन की मौत हो चुकी थी। मरने वालों की बॉडी के पास मोटरसाइकिल नुक्सानी पड़ी हुई थी। राहगीरों की मदद से उसने अपने बच्चों को उठाया और भोगपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। नौजवानों की बॉडी पर तेजधार हथियार के निशान भी मिले हैं। परिजनों ने भी मर्डर का आरोप लगाया है।
पुलिस ने दोनों नौजवानों के शवों को सिविल अस्पताल जालंधर भेज दिया है। मनजीत कौर ने इस एक्सीडेंट को लेकर शक जताया है कि उसके बच्चों की मौत एक्सीडेंट या किसी अनजान लोगों की चोटों की वजह से हुई हो सकती है। पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया और मनजीत कौर के बयानों के आधार पर धारा 194 बी.एन.एस. के तहत एक्शन लिया गया। सिविल अस्पताल जालंधर में शवों का पोस्टमॉर्टम करवा कर वारिसों को सौंप दिए गए हैं।
