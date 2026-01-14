Main Menu

Punjab में आज : कोर्ट व स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं घने कोहरे का Alert, पढ़ें Top 10

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 04:59 PM

breaking news punjab top 10 top 10

1. पंजाब में घने कोहरे का Alert, अगले 24 घंटे में कई जिलों में बहुत घनी धुंध की चेतावनी
पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों...

2. राणा बलचौरिया मर्डर केस में SSP मोहाली के बड़े खुलासे, गिरफ्तार शूटरों ने बताए चौंकाने वाले सच
कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा ...

3. पंजाब लैंड माफिया को लेकर सुखपाल खैहरा ने Live होकर खोली आम आदमी पार्टी सरकार की पोल
भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी और ...

4. Punjab: कोर्ट के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, करवाए गए खाली
आज उस समय हड़कंप मच गया जब मोगा और अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ...

5.  लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिर बम की सूचना, खाली कराया परिसर
महानगर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स...

6. भाजपा नेता अश्वनी शर्मा बोले, AAP ने पंजाब को 'रंगला' की बजाय बनाया...
शहीदों की धरती श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान भाजपा की तरफ से राजनीतिक ...

7. सरपंच हत्याकांड: अमृतसर में एनकाउंटर के बाद माहौल तनावपूर्ण, पूलिस ने सील किया पूरा इलाका
जिले में पुलिस व बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई है। अमृतसर के थाना ...

8. आप विधायक की पत्नी का निधन, परिवार में मातम
मृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणु ...

9. PM मोदी पर सवाल कर बुरे फंसे केजरीवाल व संजय सिंह, हाईकोर्ट ने दिया झटका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के ...

10. घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले पंजाब के स्कूल, अभिभावकों ने उठाई छुट्टियां बढ़ाने की मांग
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल दोबारा खुल गए हैं...

