Punjab में आज : कोर्ट व स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं घने कोहरे का Alert, पढ़ें Top 10
Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 04:59 PM
भाजपा नेता अश्वनी शर्मा बोले, AAP ने पंजाब को 'रंगला' की बजाय बनाया...
1. पंजाब में घने कोहरे का Alert, अगले 24 घंटे में कई जिलों में बहुत घनी धुंध की चेतावनी
पंजाब में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में अगले 24 घंटों...
2. राणा बलचौरिया मर्डर केस में SSP मोहाली के बड़े खुलासे, गिरफ्तार शूटरों ने बताए चौंकाने वाले सच
कबड्डी प्रमोटर राणा बलचौरिया की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा ...
3. पंजाब लैंड माफिया को लेकर सुखपाल खैहरा ने Live होकर खोली आम आदमी पार्टी सरकार की पोल
भुलत्थ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस MLA सुखपाल सिंह खैहरा ने आम आदमी पार्टी और ...
4. Punjab: कोर्ट के बाद अब स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, करवाए गए खाली
आज उस समय हड़कंप मच गया जब मोगा और अमृतसर के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी ...
Punjab में आज : कई जिलों के कोर्ट परिसरों को मिली बम से उड़ाने की धमकी तो वहीं लुधियाना में ड्रम...
Punjab में आज : अकाली नेता गिरफ्तार तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : बंद रहा कपूरथला शहर! तो वहीं जानें अपने जिले का Weather, पढ़ें Top 10
5. लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में फिर बम की सूचना, खाली कराया परिसर
महानगर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स...
6. भाजपा नेता अश्वनी शर्मा बोले, AAP ने पंजाब को 'रंगला' की बजाय बनाया...
शहीदों की धरती श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले के दौरान भाजपा की तरफ से राजनीतिक ...
7. सरपंच हत्याकांड: अमृतसर में एनकाउंटर के बाद माहौल तनावपूर्ण, पूलिस ने सील किया पूरा इलाका
जिले में पुलिस व बदमाशों के बीच एनकाउंटर की खबर सामने आई है। अमृतसर के थाना ...
8. आप विधायक की पत्नी का निधन, परिवार में मातम
मृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणु ...
9. PM मोदी पर सवाल कर बुरे फंसे केजरीवाल व संजय सिंह, हाईकोर्ट ने दिया झटका
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयानों के ...
10. घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच खुले पंजाब के स्कूल, अभिभावकों ने उठाई छुट्टियां बढ़ाने की मांग
कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज से पूरे पंजाब में स्कूल दोबारा खुल गए हैं...
Punjab में आज : आतिशी FIR पर सुखपाल खैहरा का हमला तो वहीं अकाली दल ने घेरी आम आदमी पार्टी, पढ़ें ...
Punjab में आज : राणा बलाचौरिया ह'त्याकांड के शूटर गिरफ्तार तो वहीं मां के भक्तों के लिए खुशखबरी,...
Punjab में आज : मौसम विभाग की एडवाइजरी तो वहीं ड्रम कांड मामले में आरोपी Couple का खुलासा, पढ़ें...
Punjab में आज : गहरी धुंध की चेतावनी तो वहीं शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान ने बांटे नियुक्ति पत्र तो वहीं 3 IAS अधिकारियों की प्रमोशन, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : CM मान का सख्त रुख तो वहीं पाक गई सरबजीत केस से जुड़ी अहम Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : टोल प्लाजा को लेकर किसानों का ऐलान तो वहीं Weather Update, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : शिक्षा मंत्री ने और बढ़ा दी छुट्टियां तो वहीं राजनीति में बड़ी हलचल, पढ़ें Top 10
Punjab में आज : स्कूलों में बढ़ीं सर्दियों की छुट्टियां सहित पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
Punjab में आज : पढ़ें 5 बजे तक की 10 बड़ी खबरें
20.0
Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। बिज़नेस में अचानक लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। परिवार में किसी बात पर आपकी भूमिका निर्णायक...
वृष राशि वालों का आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। आज किसी भी काम में जल्दबाज़ी न करें। बिज़नेस में पुराने निवेश से लाभ के संकेत हैं।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए बेहतरीन रहेगा। आज बातचीत से तनाव कम हो सकता है। बिज़नेस में नेटवर्किंग से नया अवसर मिल सकता है।
कर्क राशि वालों आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा।आज मन थोड़ा भावुक रह सकता है। बिज़नेस में किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह काम आएगी।
सिंह राशि वालों आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। बिज़नेस करने वालों को कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। संतान का शिक्षा में प्रदर्शन पहले से बेहतर...
कन्या राशि वालों आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। आज कामकाज में बारीकियों पर ध्यान ज़रुर दें। दोस्तों के साथ मूवी देखने जा सकते हैं।
तुला राशि वालों आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। बिज़नेस में साझेदारी सोच-समझकर ही करें। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी।
वृश्चिक राशि वालों आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। युवाओं को पसंद का काम मिल सकता है। बिज़नेस करने वालों को धन लाभ हो सकता है।
धनु राशि वालों के आज का दिन आपके लिए शानदार रहेगा। आज आपकी नई सोच आपको आगे ले जा सकती है। बिज़नेस के चलते यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है।
मकर राशि वालों आज का दिन आपके लिए खुशहाल रहेगा। परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती है। नौकरीपेशा जातकों को नए काम के अवसर मिल सकते हैं।
कुंभ राशि वालों आज का दिन आपके लिए ठीक-ठाक रहेगा। बिज़नेस में टेक्नोलॉजी या नए प्रयोग से लाभ मिल सकता है। संतान की कही कोई बात मन को ठेस पहुंचा सकती...
मीन राशि वालों आज का दिन आपके लिए उत्तम रहेगा। आज आपके व्यवहार की तारीफ हो सकती है। जीवनसाथी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है।
