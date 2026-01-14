आप विधायक की पत्नी का निधन, परिवार में मातम

Main Menu

Edited By Urmila,Updated: 14 Jan, 2026 03:36 PM

अमृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता का मंगलवार रात निधन हो गया।

अमृतसर : अमृतसर सेंट्रल विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक डॉ. अजय गुप्ता की पत्नी रेणु गुप्ता का मंगलवार रात निधन हो गया। बताया गया है कि वे लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं। लीवर संबंधी समस्या और कैंसर के चलते उनकी हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। पिछले कई दिनों से उन्हें अमृतसर के ग्रीन एवेन्यू स्थित एक निजी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था, जहां उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। चिकित्सकों के अथक प्रयासों के बावजूद मंगलवार रात करीब 10:30 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया।

रेणु गुप्ता अपने पीछे दो बेटों और एक बेटी का भरा-पूरा परिवार छोड़ गई हैं। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, उनका एक बेटा और बेटी शादीशुदा हैं, जबकि छोटे बेटे डॉ. सारांश गुप्ता अभी अविवाहित हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए हाल ही में अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला भी अस्पताल पहुंचे थे और परिवार से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।

रेणु गुप्ता के निधन की सूचना मिलते ही विधायक डॉ. अजय गुप्ता के निवास पर शोक व्यक्त करने वालों का तांता लग गया। राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। शहर में शोक का माहौल है और लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

