बाबा बकाला साहिब (राकेश) : थाना ब्यास के बुक्कल में स्थित गांव बुड्ढेह में कल शाम एक 20 साल की नई शादीशुदा महिला का शव उसके घर की दीवार से लटका मिला। इस बारे में मृतक लड़की रमनदीप कौर के चाचा गुरविंदर सिंह, निवासी गांव बिजोला (सुभानपुर) ने अपनी भतीजी की मौत के बारे में बात करते हुए कहा कि उसकी भतीजी को उसके ससुराल वाले अक्सर और दहेज लाने के लिए परेशान करते थे और कल उन्होंने उसकी भतीजी को फांसी पर लटका कर मार दिया है।

मृतक रमनदीप कौर अपने पीछे 5 महीने का बच्चा गुरशब्द छोड़ गई है। परिवार वालों के मुताबिक, मृतका का पति पंजाब से बाहर किसी देश में मेहनत मजदूरी करता है। DSP बाबा बकाला साहिब अरुण शर्मा और थाना ब्यास के चीफ इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंह ने मौके पर जाकर शव को कब्जे में ले लिया।

मृतक के परिवार वालों के बयानों के आधार पर पुलिस ने मौके से सास कश्मीर कौर, ससुर जोगिंदर सिंह और जठानी रूपिंदर कौर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 304-B ​​(दहेज हत्या) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और शव का पोस्टमॉर्टम करवाकर वारिसों को सौंप दिया गया है।

