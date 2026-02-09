Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • गांव में शोक की लहर, मां की मौ'त के बाद जवान बेटे ने भी तोड़ा दम

गांव में शोक की लहर, मां की मौ'त के बाद जवान बेटे ने भी तोड़ा दम

Edited By Urmila,Updated: 09 Feb, 2026 11:29 AM

grief has spread throughout the village

गांव बंडाला के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां 40 वर्षीय मां की मौत के मात्र 20 दिन बाद 25 वर्षीय जवान बेटे की भी ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से मौत हो गई।

बंडाला (जगतार): गांव बंडाला के एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जहां 40 वर्षीय मां की मौत के मात्र 20 दिन बाद 25 वर्षीय जवान बेटे की भी ऑस्ट्रेलिया में हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक युवक मनबीर सिंह पिछले लगभग आठ वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था।

जानकारी के अनुसार मनबीर सिंह की माता की मौत भी 20 दिन पहले हार्ट अटैक के कारण ही हुई थी। पीड़ित परिवार अभी उस दुखद घड़ी से बाहर नहीं निकला था कि जवान बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया।

क्या कहते हैं डिप्टी डी.ई.ओ.?

इस संबंध में जब शिक्षा विभाग के डिप्टी डी.ई.ओ. (सैकेंडरी) राजेश खन्ना ने कहा कि अब तक किसी भी स्कूल में फर्जी एंट्री की कोई सूचना नहीं मिली है। यदि किसी स्कूल में फर्जी एंट्री की जा रही है तो जांच के बाद बनती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक जिला अमृतसर में किसी भी स्कूल की फर्जी एंट्री को लेकर कोई जांच नहीं हुई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!