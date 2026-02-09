कहर ओ रब्बा! पल भर में उजड़ गया हंसता-खेलता परिवार, भयानक हादसे में मां-बेटे की मौ/त

Edited By Kamini,Updated: 09 Feb, 2026 10:09 AM
इस हादसे में कार में सवार मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा पति गंभीर रूप से घायल हो गया।
पट्टी (संदीप): भयानक हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई। अमृतसर-खेमकरन मेन रोड पर भिखीविंड के पास सेक्रेड हार्ट के सामने एक कार और ट्रैक्टर-ट्रॉली में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में कार में सवार मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार चला रहा पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक, गांव असल उत्तर के बेहिका के महाल परिवार से ताल्लुक रखने वाले कुलदीप सिंह का बेटा दविंदर सिंह (30) चंडीगढ़ में टैक्सी चलाता है।
बीती रात वह अपनी पत्नी प्रभजीत कौर और नाबालिग बेटे फतेह सिंह (5) के साथ अपनी डिजायर कार में अपने ससुर के गांव फतेहपुर में एक शादी में शामिल होने जा रहा था, तभी रात करीब 8 बजे उसकी कार अचानक सड़क पर आगे चल रही मिट्टी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें मां-बेटे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
हादसा इतना भयानक था कि ट्रैक्टर-ट्रॉली भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मृतक के रिश्तेदार सरपंच सुखविंदर सिंह बब्बू ने घटना के बारे में बताया कि घायल दविंदर सिंह खतरे से बाहर है, जो अपनी साली की शादी में शामिल होने जा रहा था। इस बारे में मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्व दुर्घटनाग्रस्त कार के तीन टायर और LCD चुरा ले गए। इस घटना को लेकर असल उत्तर गांव में बहुत गमगीन माहौल है।
